Железный кулак Варшавы: Польша может стать третьей страной по танковым силам в НАТО

Польша значительно повысила потенциал своих танковых соединений за счет двух контрактов. Первый был заключен на поставку американских M1A2 Abrams, второй предусматривает поставку из Южной Кореи танков K2 Black Panther.

Благодаря недавнему укреплению оборонного потенциала Польша поднялась на третье место среди стран НАТО по военной мощи на фоне угроз со стороны РФ. В частности, речь идет о бронетанковом кулаке, который состоит из различных модификация ОБТ Leopard и американских M1A1 Abrams. Об этом сообщает Army Recognition.

В настоящее время польская армия оснащена 126 единицами Leopard 2A4, 105 танками Leopard 2A5, 16 танками Leopard 2PL и около 200 польскими PT-91 Twardy.

Начиная с 2022 года Польша значительно повысила свой военный потенциал благодаря двум крупным контрактам на приобретение танков. Первый — с Соединенными Штатами на закупку 250 танков M1A2 Abrams SEPv3. Этот шаг был направлен на модернизацию своих вооруженных сил и замене устаревших советских танков, таких как Т-72 и ПТ-91, на более современные платформы. Причем контракт предусматривал не только поставку самих танков, но и полный пакет услуг, включающий техническую поддержку, логистику, обучение и боеприпасы.

Второй крупный контракт был заключен с Южной Кореей. Согласно договоренности Польша получает танки K2 Black Panther и самоходных гаубиц K9 Thunder. Всего Польша может приобрести 1000 танков K2.

"Таким образом K2 и Abrams должны были заменить устаревшие польские танки T-72 и PT-91 Twardy, значительно усилив бронетанковый потенциал страны", — отмечают обозреватели. Авторы материала подчеркивают, что Польша в настоящее время имеет около 569 основных боевых танков, однако число современных машин будет только увеличиваться.

Важно Польша начнет локально производить корейские танки K2 уже в 2026 году

Между тем на втором месте в регионе находится Греция, которая имеет 1 365 ОБТ. А безоговорочным лидером является Турция, бронетанковый кулак которой состоит из 2 229 машин.

"Эти цифры свидетельствуют о том, что в различных странах Европы по-прежнему полагаются на бронетехнику в целях национальной обороны", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что польская армия имеет уже 62 танка Leopard 2 в версии PL и PLM1 из 142 заказанных. Таким образом танк Leopard 2A4 имеет польскую модернизацию, которая отличается от стандартной машины.