"Намеренно сокращаем": в ООН назвали причину уменьшения помощи Украине

По словам главы ООН по оказанию помощи Мартина Гриффитса, в мире есть много других мест, которые "привлекают внимание", однако это не повод "забывать" об Украине.

Глава Организации Объединенных Наций (ООН) по оказанию помощи Мартин Гриффитс прокомментировал сокращение средств, запрашиваемых для Украины. Об этом пишет Reuters 15 января.

"Пожалуйста, не забывайте Украину, хотя в мире есть много других мест, которые привлекают наше внимание", — сказал Мартин Гриффитс во время обращения к дипломатам в Женеве.

Сообщается, что в ООН призвали доноров выделить 4,2 миллиарда долларов для поддержки пострадавших от полномасштабного вторжения ВС РФ украинским общинам и беженцам в 2024 году.

Так, Агентство ООН по делам беженцев просит для поддержки 2,3 миллиона украинских беженцев и принимающих их общин 1,1 миллиарда долларов. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) запрашивает еще 3,1 миллиарда долларов для помощи 8,5 миллионам жителей Украины.

В прошлом году УКГВ запросило 3,9 миллиарда долларов и получило 67% от этой суммы. В ООН отметили, что запрос был сокращен, чтобы отдать предпочтение наиболее нуждающимся людям, поскольку другие гуманитарные кризисы по всему миру, в том числе в секторе Газа и Судане, также требуют финансирования.

"Мы намеренно сокращаем сумму денег, которую мы просим — не потому, что мы думаем, что потребности уменьшаются или война становится лучше для народа Украины — а потому, что нам нужно расставить приоритеты", — объяснил Гриффитс.

По данным УКГВ, более 14,6 миллиона человек, или 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи в этом году из-за вторжения России. Более 3,3 миллиона нуждающихся проживают в прифронтовых районах, в том числе на оккупированных Россией территориях, куда гуманитарные конвои УКГВ не могут попасть.

Напомним, 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о самом большом с начала полномасштабной войны пакете оборонной помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Речь идет об обучении еще тысяч украинских военных.

Ранее, 1 января, президент Эстонии Алар Карис сообщил, что его страна предоставит Украине помощь на сумму 1,2 миллиарда евро до 2027 года. Он также заявил, что Евросоюз должен нарастить военное производство, а также "снять ограничения на вооружение, передаваемое Украине".