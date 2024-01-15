"На пополнение потерь": в ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, , у россиян есть мотивация идти в армию – это заработная плата, особенно в кризисных регионах.

Президент России Владимир Путин не намерен инициировать дополнительные меры мобилизации в стране перед предстоящими президентскими выборами. Тем не менее, все необходимые условия для этого уже созданы. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".

По его заявлению, все предпосылки для проведения мобилизационных мероприятий в России уже созданы, включая соответствующие законодательные основы. Например, имеется учет военнообязанных, а также разработаны планы по формированию и восстановлению военных округов, включая Ленинградский и Московский, что также оказывает влияние на потребности в мобилизации вооруженных сил.

"Мы сейчас видим, что вся мобилизация в основном идет на пополнение потерь, которые Российская Федерация несет на нашей территории. Чтобы создать мощный стратегический резерв, им действительно необходима мобилизация – это однозначно. Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А в дальнейшем — будем смотреть. Сейчас еще очень рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы", — отметил он.

Скибицкий подчеркнул, что каждый день в Вооруженные силы России поступает приблизительно от 1000 до 1100 новобранцев, что составляет примерно 30 тысяч человек в месяц.

"Это идет и на пополнение потерь, и на формирование резервных полков. Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них идет мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года", — отметил представитель ГУР. .

Тем не менее, как отметил Скибицкий, у граждан России есть стимул вступать в армию, причиной чего часто служит заработная плата. Это особенно актуально в кризисных регионах, где либо зарплаты низки, либо вообще отсутствуют рабочие мест

"Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и так далее". И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют", – говорит он.

Важно отметить, что размер заработной платы различен, как пояснил разведчик, и зависит от местонахождения подразделения, а также от того, участвует ли оно в активных боевых действиях.

"Но у россиян четко определено, что день боевых действий — это плюс 8 тысяч рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220-250 тысяч рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии столкновения", — констатировал он.

Напомним, жены российских оккупантов обратились с требованием вернуть их мужей домой. В Госдуме РФ ответили, что их служба продлится до завершения войны.

В ISW информировали, что в России для покрытия потерь в Украине решили облегчить процедуру предоставления гражданства. Теперь мигранты и иностранцы смогут получить паспорт РФ всего за месяц. Единственное условие — присоединиться к армии.