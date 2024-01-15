"Восстановлению не подлежит": что случилось с Ил-22, подбитым над Азовским морем, — Игнат (фото)
По словам представителя Воздушных сил, приоритетной целью для удара над Азовским морем был самолет А-50. Однако до него все же достали, одновременно задев еще одно воздушное судно ВС РФ.
Российский военный самолет Ил-22, который выполнял роль воздушного командного пункта и летел над Азовским морем, не разбился после взрыва неизвестных ракет. Судно смогло добраться до аэродрома, но получило серьезные повреждения и не пригодно для использования. О последствиях спецоперации Сил обороны в небе над Азовом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат на странице Facebook.
Игнат сообщил, что Ил-22 добрался до аэропорта в Анапе в Краснодарском крае РФ. По словам украинского офицера, российский самолет получил серьезные повреждения и "не подлежит восстановлению".
На фотографии, прикрепленной к сообщению, можно увидеть хвостовую часть воздушного судна, которое едва спаслось после атаки 14 января. Заметно, что поверхность испещрена отверстиями разного размера, некоторые из которых могут быть сквозными.
Также военный отметил, что целью удара был самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВС РФ. Некоторое время ликвидация этого воздушного судна была не достижимой для Воздушных сил. Однако теперь он уничтожен, а вместе с ним "попал под раздачу" и Ил-22.
Отметим, российский самолет Ил-22 находился над Азовским морем и, имея повреждения, сумел добраться до Анапы на берегу Черного моря. Ориентировочное расстояние до Анапы от условного центра Азова — около 100 км. Такое же расстояние — до подконтрольной Украине территории в Запорожской области.
Сбитие Ан-50 и Ил-22 — детали событий 14 января
Отметим, вечером 14 января в соцсетях появилось сообщение о возможном поражении двух российских целей над Азовским морем. Указывали, что может идти речь об уничтожении самолета-шпиона А-50, а также воздушного командного пункта Ил-22. А-50 сразу исчез с мониторов, говорилось в сообщениях. Однако Ил-22 еще некоторое время находился в воздухе — его пилоты направлялись в Керчь на Крымском полуострове и призвали подать скорые помощи к трапу воздушного судна.
15 января главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что Силы обороны действительно поразили российские военные самолеты над Азовом. Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что уничтоженный А-50 — дефицитный самолет для РФ: всего страна-агрессор имеет около шести таких аппаратов и производить новые не умеет. В командовании Воздушных сил опубликовали видео с кадрами полета этого самолета: утверждают, что его сняли незадолго до попадания.
Напоминаем, в ночь на 13 января ВС РФ запустили по Украине 40 ракет и дронов, из них сбито было только восемь воздушных целей. В Воздушном командовании заявили, что обезвредить вражеские цели удалось благодаря комплексам РЭБ, также сообщили, что подобные устройства следовало бы покупать местным общинам и таким образом самостоятельно защититься от российских ударов.