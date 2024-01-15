"Восстановлению не подлежит": что случилось с Ил-22, подбитым над Азовским морем, — Игнат (фото)

По словам представителя Воздушных сил, приоритетной целью для удара над Азовским морем был самолет А-50. Однако до него все же достали, одновременно задев еще одно воздушное судно ВС РФ.

Российский военный самолет Ил-22, который выполнял роль воздушного командного пункта и летел над Азовским морем, не разбился после взрыва неизвестных ракет. Судно смогло добраться до аэродрома, но получило серьезные повреждения и не пригодно для использования. О последствиях спецоперации Сил обороны в небе над Азовом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат на странице Facebook.

Игнат сообщил, что Ил-22 добрался до аэропорта в Анапе в Краснодарском крае РФ. По словам украинского офицера, российский самолет получил серьезные повреждения и "не подлежит восстановлению".

На фотографии, прикрепленной к сообщению, можно увидеть хвостовую часть воздушного судна, которое едва спаслось после атаки 14 января. Заметно, что поверхность испещрена отверстиями разного размера, некоторые из которых могут быть сквозными.

Самолет Ил-22 — после приземления в Анапе Фото: Facebook / Yuriy Ignat

Также военный отметил, что целью удара был самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВС РФ. Некоторое время ликвидация этого воздушного судна была не достижимой для Воздушных сил. Однако теперь он уничтожен, а вместе с ним "попал под раздачу" и Ил-22.

Юрий Игнат — об ударе по А-50 и Ил-22 14 января Фото: Facebook / Yuriy Ignat

Отметим, российский самолет Ил-22 находился над Азовским морем и, имея повреждения, сумел добраться до Анапы на берегу Черного моря. Ориентировочное расстояние до Анапы от условного центра Азова — около 100 км. Такое же расстояние — до подконтрольной Украине территории в Запорожской области.

Азовское море и Анапа. где летал Ил-22 ВС РФ Фото: Google Maps

Сбитие Ан-50 и Ил-22 — детали событий 14 января

Отметим, вечером 14 января в соцсетях появилось сообщение о возможном поражении двух российских целей над Азовским морем. Указывали, что может идти речь об уничтожении самолета-шпиона А-50, а также воздушного командного пункта Ил-22. А-50 сразу исчез с мониторов, говорилось в сообщениях. Однако Ил-22 еще некоторое время находился в воздухе — его пилоты направлялись в Керчь на Крымском полуострове и призвали подать скорые помощи к трапу воздушного судна.

15 января главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что Силы обороны действительно поразили российские военные самолеты над Азовом. Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что уничтоженный А-50 — дефицитный самолет для РФ: всего страна-агрессор имеет около шести таких аппаратов и производить новые не умеет. В командовании Воздушных сил опубликовали видео с кадрами полета этого самолета: утверждают, что его сняли незадолго до попадания.

Напоминаем, в ночь на 13 января ВС РФ запустили по Украине 40 ракет и дронов, из них сбито было только восемь воздушных целей. В Воздушном командовании заявили, что обезвредить вражеские цели удалось благодаря комплексам РЭБ, также сообщили, что подобные устройства следовало бы покупать местным общинам и таким образом самостоятельно защититься от российских ударов.