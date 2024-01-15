Войска РФ готовят новое наступление в ближайшие недели, когда замерзнет земля, — ISW (карта)

Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российская авиация не может действовать на юге страны в связи с ухудшением погодных условий.

Вероятно, российские оккупанты начнут новое наступление на юге и востоке Украины, когда замерзнет земля. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению специалистов, низкая температура воздуха в Украине, вероятно, сейчас сдерживает активные операции на фронте. В то же время местность может стать более благоприятной для механизированной маневренной войны, поскольку почва замерзнет, что позволит осуществлять передвижение техники.

Аналитики и в дальнейшем оценивают, что войска РФ, вероятно, локальные наступательные операции на востоке Украины будут пытаться поддерживать или интенсифицировать. Оккупанты стремятся перехватить и удержать инициативу, несмотря на состояние местности и погодные условия. ISW также оценивает, что захватнические подразделения не смогут осуществить оперативно значимые прорывы.

Украинское Южное оперативное командование, как говорится в отчете, сообщило, что авиация РФ не может действовать на юге Украины в связи с ухудшением погодных условий. Также эксперты обратили внимание на сообщение российского блогера, который заявил, что морозы мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться на север от Вербового, расположенного в западной части Запорожской области.

Фото: ISW

Сергей Переслегин, теоретик альтернативной истории, как говорится в сообщении ISW, заявил, что оккупанты начнут широкомасштабную наступательную операцию в Украине ориентировочно в период между 12 января и 2 февраля. Это как будто произойдет после того, как украинские войска "истощатся" от обороны своих позиций в Авдеевке и на восточном (левом) берегу Херсонской области. Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия не имеет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабных наступательных действий, которые прогнозирует.

Фото: ISW

Напомним, 15 января эксперты заявили, что еще никто не сбивал самолет ДРЛО. По мнению специалистов Defence Express, экипаж А-50 из 15-16 человек, из которых 10-11 операторов радиолокационного комплекса, скорее всего видел на экранах РЛС зенитные ракеты, которые приближаются к авиасудну.