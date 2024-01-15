"Не космический сценарий": экс-командир Азова предположил вероятность нового наступления РФ на Киев (видео)

По мнению заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, украинскому обществу стоит вспомнить дух 2014 и 2022 годов, максимально мобилизовать все усилия, поскольку российские захватчики стремятся уничтожить украинцев.

Новое крупное наступление российских войск возможно не только на разных участках фронта, а атака на Киев это не какой-то космический сценарий. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, экс-командир полка АЗОВ, рассказал подробности в Telegram.

Он отметил, что в последнее время в прессе пишут о новом наступлении россиян на Юге и Востоке через несколько недель. По его словам, не нужно отбрасывать и другие сценарии, которые кажутся менее реалистичными. Потери для оккупантов не означают ничего.

"У них цель одна, и она неизменна — уничтожить Украину", — пояснил Жорин.

Он призвал общество не жить иллюзиями. По мнению военного, стоит вспоминать дух 2014 и 2022 годов, максимально мобилизовать все усилия. Он отметил, что нужно быть объединенными, не отвлекаться на мелочи, а "собирать себя вместе и биться за собственное выживание".

В разговоре с ведущей ТСН Натальей Островской Жорин также отметил, что попытка большого наступления может произойти аналогично той, которая была в 2022 году. По его мнению, нужно сделать выводы и снова сплотиться.

"Это было еще начало, мы сбили планы врага, но он от них не отказался", — рассказал военный.

Вероятное наступление РФ — анализ ISW

Войска РФ, как говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 14 января, готовят новое наступление в ближайшие недели, когда замерзнет земля. По мнению специалистов, низкая температура воздуха в Украине, вероятно, пока сдерживает активные операции на фронте. В то же время местность может стать более благоприятной для механизированной маневренной войны, поскольку почва замерзнет, что позволит осуществлять передвижение техники.

Эксперты обратили внимание на сообщение российского блогера, который заявил, что морозы мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться на север от Вербового, расположенного в западной части Запорожской области. Сергей Переслегин, теоретик альтернативной истории, как говорится в сообщении ISW, заявил, что оккупанты начнут широкомасштабную наступательную операцию в Украине ориентировочно в период между 12 января и 2 февраля.

Напомним, 15 января FPV-дрон уничтожил российскую бронемашину с БК в Донецкой области. По информации украинских военных, по обе стороны "Республики городов" расположены входы к позициям противника. Кроме вражеской техники, там находились и сами оккупанты.