Обломки "снаряда" попали в дом: в Воронеже слышали более 15 взрывов, — СМИ (видео)

В Минобороны РФ заявили, что сбили три якобы украинских дрона. Местные жители начали находить на улицах Воронежа обломки БПЛА.

В ночь на 16 января в российском Воронеже были слышны взрывы. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ПВО РФ отразила атаку якобы украинских БПЛА.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах", — написал он.

Кроме того, как заявил российский Telegram-канал BAZA, взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. Позже стало известно, что местные жители слышали более 15 взрывов. Местные жители начали находить в городе обломки БПЛА. Перед одним из взрывов был слышен звук пролетающего беспилотника.

"На улице Тепличной, д.6а произошло загорание на балконе, площадь порядка 5 квадратных метров, пострадавших предварительно нет", — сообщили в местном МЧС.

Также появились видео с места события.

Как позже сообщил Гусев, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку.

Взрывы в Воронеже: реакция Минобороны России

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что 16 января с 01:50 до 02:50 по местному времени российские ПВО сбили 3 якобы украинских беспилотника.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", — сказано в сообщении.

Напомним, что экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что до президентских выборов в РФ можно делать "подарки" врагу. По его словам, россияне чувствительны к датам еще с Советского Союза. У Кремля преобладают политические цели над военными.