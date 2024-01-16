Взрывы в Воронеже: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, людей эвакуировали (карта)

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в результате взрывов пострадали четыре жилых дома. Всего количество поврежденных окон оценивается в более чем в три десятка.

Из-за взрывов в Воронеже, которые произошли в ночь на 16 января, жителей одного дома в Советском районе пришлось эвакуировать. В городе введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин у себя в Telegram.

По его словам, люди смогут вернуться домой только после того, как повреждения дома устранят. Сейчас они находятся в здании школы.

"На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС", — написал Кстенин.

Он также заявил, что в результате взрывов пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской.

"Управа района на месте, предварительно оценивает количество поврежденных окон более чем в три десятка", — сообщил российский чиновник.

Аэродром "Балтимор" в Воронеже

Отметим, что в Воронеже находится военный аэродром "Балтимор". Там дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк (в/ч 45117) 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Аэродром "Балтимор" на карте Фото: Google Maps

Взрывы в Воронеже: что известно

В ночь на 16 января в российском Воронеже были слышны взрывы. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ПВО РФ отразила атаку якобы украинских БПЛА. Позже он сообщил, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения.

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что российское ПВО сбило 3 беспилотника.

Напомним, что экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что до президентских выборов в РФ можно делать "подарки" врагу. По его словам, россияне чувствительны к датам еще с Советского Союза. У Кремля преобладают политические цели над военными.