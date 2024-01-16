Telegram-каналы о раздаче повесток: что грозит подписчикам и администраторам

В Украине не запрещено иметь Telegram-каналы и другие социальные сети. Однако ответственность может наступить за публикацию информации, распространение которой запрещено, рассказал адвокат Роман Ухов.

В Украине во время действия военного положения представители ТЦК и СП имеют право вручать повестки военнообязанным в любом месте. Некоторые Telegram-каналы распространяют информацию об этих местах. Адвокат Роман Ухов в интервью "Суспільному" объяснил, грозит ли наказание администраторам таких групп.

Он отметил, что украинское законодательство не запрещает иметь Telegram-каналы и другие социальные сети. Однако для администраторов каналов может быть предусмотрена ответственность за публикацию информации, распространение которой запрещено.

"Если вы на этой странице распространяете информацию, что осуществляются определенные мобилизационные мероприятия, если вы точно указываете, что в каком-то районе Днепра осуществляется вручение повесток, если это сопровождается определенными видеофайлами, фотографиями с конкретизацией места, то такие действия правоохранителями расцениваются как препятствование действиям Вооруженных сил Украины", — сказал Роман Ухов.

Ответственность для администраторов таких Telegram-каналов

По его словам, за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, а именно лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В частности, такие действия относятся к преступлениям против государства, а потому ответственность очень строгая.

Под уголовную ответственность, как заметил адвокат, могут не подпадать действия, когда в Telegram-канале размещаются ссылки общего характера без конкретизации и четкого обозначения мест.

"Есть уже приговоры суда, насколько мне известно, как минимум в Киевской области, владельцы указанных telegram-каналов понесли наказание в виде условных сроков", — подчеркнул он.

Ответственность для подписчиков таких Telegram-каналов

Роман Ухов добавил, что для людей, которые подписаны на подобные Telegram-каналы, не предусмотрено никакой ответственности.

Напомним, адвокаты Ирина и Владислав Леоновы заявили, что военнообязанный может обжаловать постановление ВВК в высшей ВВК или в суде. В таком случае мужчина может получить отсрочку от командировки на службу.

Ранее сообщалось, что во время всеобщей мобилизации определенные предприятия, учреждения и организации могут забронировать своих работников от призыва. Однако существует категория граждан, которые не подлежат бронированию несмотря на работу на объектах критической инфраструктуры.