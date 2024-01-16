ВС РФ увеличили количество гражданских автомобилей в составе военных колонн: что планирует враг (фото)

Транспорт перевозил щебень и неустановленную смесь, похожую на промышленно-строительную отсыпку. Организованная российская колонна проследовала через Мариуполь в направлении Никольского, рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области Вооруженные силы Российской Федерации используют гражданский автотранспорт в составе военно-инженерных колонн. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Фиксируем активизацию использования гражданского автотранспорта в составе военно-инженерных колонн", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что в понедельник, 15 января, по бульвару Шевченко проследовала организованная колонна, в составе которой были "грузовики строительного назначения", военной окраски и с буквами V. В частности, одна из машин похожа на экскаватор, а остальные три — разновидности самосвалов.

Российская колонна в Мариуполе Российская колонна в Мариуполе

По словам Андрющенко, транспорт ВС РФ перевозил щебень и неустановленную смесь, похожую на промышленно-строительную отсыпку. Кроме этого, он отметил, что большинство из колонны — гражданский транспорт. Организованная вражеская колонна проследовала через Мариуполь в направлении Никольского Донецкой области.

Он добавил, что противник массово задействует гражданский транспорт и гражданских работников для обустройства фортификаций для маскировки работ и усложнения принятия решений о нанесении ударов Силами обороны.

Напомним, 10 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные использовали гражданские грузовики в составе военной колонны. По его словам, были впервые замечены крытые фуры в колонне врага.

12 января Петр Андрющенко заявил, что враг увеличил свое присутствие и заводил новые подразделения в Мариупольский район. В частности, за последние несколько недель ВС РФ завели не менее десяти тысяч контрактников.