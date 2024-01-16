С начала вторжения: количество твиттов на украинском языке увеличилось на 87%, — ученые

Ученные проанализировали несколько десятков тысяч сообщений от украинцев в социальной сети X и пришли к выводу, что пользователи стали чаще использовать государственный язык.

Из-за полномасштабной войны количество сообщений на украинском языке в социальной сети Х (бывш. Twitter) увеличилось на 87%. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета имени Людвига Максимилиана в Мюнхене, Мюнхенского технического университета и Университета Бата в Великобритании, результаты которого были опубликованы в журнале Сommunications Psychology.

Происходил переход пользователей социальной сети в несколько этапов и самый масштабный из них случился в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году. Исследователи проанализировали практически 4,5 миллиона твиттов от 63 тысяч пользователей и для изучения были выбраны публикации с 9 января 2020 по 12 октября 2022 года.

Сначала при помощи искусственного интеллекта были отделены лишь те сообщения, в которых была геоинформация. Это позволило сохранить лишь те, которые были опубликованы из территории Украины.

Также были удалены дубликаты от спам-ботов и пользователи, которые публиковали более 100 сообщений за сутки. В результате осталось 2,8 миллиона твиттов от практически 42 тысяч пользователей Х.

По данным ученных, количество сообщений на украинском языке с февраля 2022 года увеличилось на 87%. Это свидетельствует о том, что пользователи сделали сознательный выбор в пользу государственного языка, чтобы из идентифицировали и определяли как украинцев.

К слову, предыдущий этап перехода на украинский фиксировался после Евромайдана и начала российской агрессии в 2014 году.

"Языки могут быть причиной конфликта, и они часто включены в определение культурной и этнической идентичности и являются основой для строительства нации и политических изменений. Использование языка по своей природе является политическим, часто является средством культурной идентичности и основой для построения нации. Очевидно, война заставляет людей больше отказываться от русского языка", — отметили исследователи.

Напомним, 22 ноября языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что не существует такого понятия, как "русскоязычный гражданин Украины". По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения интерес к украинскому языку и переход на государственный является рекордным за все годы независимости.