Мобилизация в Украине: нужно ли проходить ВВК для получения отсрочки (видео)

ТЦК и СП должен предоставить отсрочку гражданину, если тот имеет на это соответствующее право, ведь это "императивная норма", предусматривающая обязанность, а не право, рассказал адвокат Роман Симутин.

Адвокат Роман Симутин заявил, что в ТЦК и СП часто отказывают в предоставлении отсрочки от мобилизации без прохождения военно-врачебной комиссии. На своем YouTube-канале он рассказал, можно ли обойти медосмотр и получить отсрочку.

По его словам, до сентября 2023 года ТЦК предоставлял отсрочку после подачи жалобы, однако потом перестал, а во всех военкоматах начали формировать почти идентичные ответы.

Роман Симутин рассказал, что согласно судебному решению Запорожского окружного административного суда от 15 декабря 2023 года, решение ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки признано противоправным. В решении суда говорится о том, что ТЦК должен предоставить отсрочку, если у гражданина есть соответствующее право, поскольку это "императивная норма", предусматривающая обязанность.

Однако действия мужчин могут подпадать под нарушение правил воинского учета с возможностью привлечения к ответственности по ст. 210 КУоАП в случае непрохождения ВВК или невозобновления военно-учетных данных.

"ТЦК не имеет права отказать в предоставлении отсрочки, а сверка данных, отсрочка и ВЛК — это совершенно разные процессы", — подчеркнул Симутин.

Адвокат добавил, что отстаивать свое право на получение отсрочки сложно, а результат может быть не таким, как ожидаешь.

Напомним, существуют категории мужчин, которых нельзя забронировать несмотря на то, что те работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

14 января народный депутат Елена Мошенец сообщила, что в новом законопроекте внимание уделят мобилизации людей с инвалидностью. В частности, давать отсрочку могут не по группам инвалидности, а по списку болезней.