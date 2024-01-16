"Ситуация с Украиной очень ужасная": Трамп пообещал "быстро" закончить войну (видео)

Бывший американский президент утверждает, что "очень хорошо ладит" с Владимиром Путиным. По его словам, это "хорошо, а не плохо".

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может быстро закончить войну в Украине. Об этом он сказал во время выступления в штате Айова 16 января.

"Ситуация с Украиной очень ужасная. И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", — заявил Трамп.

По словам политика, Российская Федерация "никогда бы не напала" на Украину, если бы он был президентом США. Он сказал, что "хорошо ладит" с президентом РФ Владимиром Путиным и это "хорошо, а не плохо".

"Этого никогда не должно было случиться. Теперь у вас есть все эти смерти, гораздо больше, чем люди думают. Цифры гораздо больше, чем кто-либо мог даже подумать", — добавил Трамп.

Бывший президент США также заявил, что "очень хорошо знает" не только Владимира Путина, но и президента Украины Владимира Зеленского, поэтому может поговорить с ними и "решить эту проблему очень быстро".

Напомним, 10 января Дональд Трамп заявил, что никогда не поможет Европе, если на нее нападут. По его словам, Североатлантический альянс "мертв", а ЕС должен Вашингтону 400 миллиардов долларов из-за немцев, которые не заплатили за свою оборону.

В свою очередь лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц 15 января выразил обеспокоенность тем, что Германия и другие страны ЕС "небрежно" относятся возможному переизбранию Дональда Трампа на должность президента США. По его словам, Европа должна быть готова ко всем вариантам развития событий.