Израиль впервые принял участие в обсуждении украинской "формулы мира", — посол

В Давосе состоялась четвертая встреча, в которой приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики, рассказал дипломат Михаэль Бродский.

"Формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждалась и израильскими представителями. Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине, в Telegram сообщил подробности.

Мероприятие состоялось в швейцарском Давосе 14 января. Советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран обсудили предложения.

"Израиль впервые принял участие в обсуждении "формулы мира" Зеленского, которое состоялось в начале недели", — пояснил он.

Формула мира и обсуждения в мире

Предыдущая встреча советников по нацбезопасности и советников по внешней политике по имплементации "формулы мира" состоялась на Мальте 28 октября. Во время мероприятия были рассмотрены конкретные направления, а внимание участников было сосредоточено на пяти ключевых пунктах, в частности таких: восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, ядерная и радиационная безопасность, освобождение всех пленных и депортированных лиц, продовольственная безопасность и энергетическая безопасность.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не будет менять составляющие "формулы мира". По его словам, нет и не будет альтернатив такому соглашению, ведь в противном случае Россия усилит свой аппетит и снова атакует Украину. По его словам, в ней есть такие аспекты — усиление армии, ускорение поставок вооружения, деоккупации территорий, смена режима в РФ, компенсация от новой власти и наказание военных преступников.

Напомним, 20 сентября Зеленский заявил, что Украина не уступит свои территории России. страна не будет соглашаться на условия, в которых предусмотрен отказ от оккупированных российскими войсками территорий.