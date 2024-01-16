F-35 грозится прорвать любую ПВО: самолет получит новейшую ракету AGM-88G (фото)

Противорадиолокационная ракета AGM-88G имеет некоторые компоненты из предыдущего варианта, однако имеет усовершенствованную навигационную систему и технологию "стелс".

Министерство обороны США предоставило компании Lockheed Martin дополнение к контракту стоимостью 97,3 млн долларов на интеграцию высокоскоростных противорадиолокационных ракет класса "воздух-земля" AGM-88G (HARM) на самолеты F-35A/B/C. Об этом 15 января сообщили в Naval Technology.

Специалисты отмечают, что такое решение даст преимущество машинам, которое заключается в увеличенной дальности действия, а это свыше 130 км, что позволяет ракете поражать цели с безопасного расстояния.

Еще одна примечательная особенность AGM-88G — усовершенствованная навигационная система. В отличие от AGM-88E и AGM-88F, использующих инерциальную навигацию и GPS, AGM-88G оснащена радаром на миллиметровых волнах для наведения на цель.

Макетный образец AGM-88G в грузовом отсеке истребителя F-35

Ракета также демонстрирует повышенную живучесть. В его конструкции реализовано множество функций для противодействия вражеским средствам ПВО, включая технологию "стелс" для снижения радиолокационного обнаружения и средства электронного противодействия [ECCM] для борьбы с попытками глушения.

AGM-88G имеет некоторые компоненты из предыдущего варианта AGM-88E. В то же время ракета получила новый двухимпульсный двигатель вместо прямоточного воздушно-реактивного, новый ракетный стелс-корпус и новое хвостовое оперение со стабилизаторами, выполняющими функцию рулей.

Наконец, AGM-88G оснащена улучшенной боеголовкой по сравнению со своими предшественниками. Эта современная боеголовка разработана таким образом, чтобы быть более смертоносной и эффективной против расширенного круга целей, включая укрепленные сооружения и современные системы ПВО противника.

Напомним, в декабре прошлого года была опубликована фотография истребителя F-35C на американском авианосце USS Abraham Lincoln с необычным зеркальным покрытием. Эксперты отметили, что такое решение призвано уменьшить заметность истребителя.