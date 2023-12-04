В армии США показали истребитель F-35 с загадочным зеркальным покрытием на хвосте (фото)

Время от времени американские военные тестируют на самолетах F-35C различные экспериментальные покрытия. Их цель — уменьшить заметность истребителя.

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На американском авианосце USS Abraham Lincoln сфотографировали истребитель F-35C с необычным зеркальным покрытием. Об этом сообщает The War Zone.

В армии США продолжают экспериментировать с тем, чтобы уменьшить заметность самолета, скорее всего, в инфракрасном спектре. Впервые F-35С во время посадки на авианосец сфотографировали с зеркальными элементами на хвостовой части. Оно резко меняется от непрозрачного до прозрачного в зависимости от угла зрения. Также оно меняется от темных элементов до блестящих, и похоже, состоит из трех разных материалов.

F-35C с зеркальными элементами в хвостовой части Фото: US Navy

В издании отмечаются, что самым интересным является подразделение, к которому принадлежит F-35 — это эскадрилья VFA-125 Rough Raiders. Она базируется на авиабазе Лемур и обучает экипажи ВМС и морской пехоты управлять истребителем. То есть необычный F-35C не принадлежит испытательной или фронтовой эскадрильи. Самолеты VFA-125 могли привлечь для того, чтобы испытать новое покрытие в условиях интенсивной эксплуатации, чтобы собрать данные по износу.

F-35C Фото: US Navy

Однако есть признаки того, что новое покрытие будут устанавливать и на другие самолеты флота. Именно поэтому зеркальная часть может иметь три разных покрытия для сравнения их характеристик. Если предположение автора оправдается, и один из новых материалов станет постоянным для флота, то ВМС могут рассказать о нем подробнее.

Напомним, истребитель F-35C был замечен в футуристическом камуфляже.

В ноябре 2021 года на фото попал испытательный F-22 с зеркальным покрытием, похожим на фольгу.