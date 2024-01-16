Штурмовик оккупантов пытался сбить дрон "Магуры" из гранатомета (видео)
Украинские бойцы намекнули, что оккупанты подвергаются постоянным атакам именно беспилотниками, поэтому пытаются использовать против дронов любое стрелковое оружие.
Один из российских военных пытался сбить с помощью гранатомета дрон Mavic. В Telegram подразделения "Божа справа" 47-й ОМБр "Маґура" опубликовали подробности.
Оккупант увидел, что над позицией кружил БПЛА. Впоследствии он схватил гранатомет и произвел выстрел.
Защитники намекнули, что оккупанты действуют от безысходности, ведь испытывают постоянные атаки именно украинскими беспилотниками.
"Теперь мы видели все", — отметили в подразделении.
47 бригада "Магура" на фронте
Бойцы 47-й ОМБр остановили наступление войск РФ возле Авдеевки. В результате действий украинских защитников были уничтожены танки и БМП врага. Это произошло недалеко от населенного пункта Степное, расположенного рядом с Авдеевкой Донецкой области, где противник активно пытается окружить город и взять его под свой контроль.
Бойцы 47-й бригады 15 декабря также показали дуэль бронемашин под Авдеевкой. БМП М2 Bradley из 25-мм пушки M242 Bushmaster уничтожил вражескую БМП. После попытки отступить, машину оккупантов еще и добил кассетный боеприпас. БМП по инерции продолжает двигалось дальше, но это было только до первого препятствия.
Бригада "Магура" во время контрнаступления в июле с помощью САУ Paladin уничтожила танк Т-90М "Прорыв" в Запорожской области. После попадания танк "Прорыв" загорелся. Выжил только один член экипажа — он пытается спастись и ползет чуть дальше от бронемашины в направлении деревьев.
Напомним, 16 января дрон ВСУ уничтожил РСЗО "Град" на Херсонщине. Оккупанты с помощью БПЛА обстреливали село Днепровское Николаевской области, пока украинский дрон-камикадзе не взорвал боевую технику.