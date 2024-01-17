Редкий зверь: российская система ТОС-2 "Тосочка" впервые появилась на фронте (фото)

Эксперты отмечают, что система "Тосочка" относится к новейшим образцам российского вооружения. Ее дальность стрельбы достигает 24 км, что на 6 км больше, чем у более ранней версии ТОС-1.

Украинские военные впервые обнаружили российскую термобарическую ракетную установку ТОС-2 "Тосочка", развернутую на восточном фронте. Также была подтверждена дальность стрельбы системы, которая составляет 24 км, что на 6 больше, чем у ее предшественницы ТОС-1 "Солнцепек". Фото установки было опубликовано 16 января в Twitter.

Авторы поста уточнили, что тяжелая огнеметная система была замечена на оккупированной территории Луганской области. Как отмечают эксперты Defence Express, ранее российские пропагандисты утверждали что ТОС-2 уже принимают участие в боевых действиях в Украине, однако до этого момента подтверждений этому не было.

Также эксперты отмечают, что "Тосочка" относится к новейшим образцам российского вооружения, а ее возможности представляют большую опасность. При этом учитывая повышенную дальность поражения по сравнению с ТОС-1, новые системы могут вести огонь не подходя близко к линии боевого соприкосновения, что повышает выживаемость.

ТОС-2 "Тосочка" была замечена украинским БПЛА в Луганской области

"В данном случае речь идет об очень опасной системе, поэтому возможно, что дальше за "Тосочкой" начнется настоящая охота", — пишут обозреватели.

Новая версия, смонтированная на колесном шасси "Урал" с бронированной кабиной, представляет собой модификацию ТОС-1, изначально спроектированного на танковом шасси. Примечательно, что ТОС-2 имеет упрощенную конструкцию с уменьшенным количеством пусковых труб (теперь их 18), сохраняя при этом свою огневую мощь.

Кроме того, "Тосочка" имеет свой кран для перезарядки ракет и модернизированную систему управления огнем, поэтому система не нуждается в отдельной подзарядной машине, что повышает ее мобильность на поле боя.

Ранее мы писали о разрушительных последствиях ударов термобарическими ракетами, которыми вооружены системы ТОС-1. После взрыва боеприпаса появляются ударные волны. Они похожи на звуковую, но распространяются со сверхзвуковой скоростью.