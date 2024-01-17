"Продолжим побеждать и бороться": Кулеба рассказал о главной цели Украины на 2024-й (видео)

По словам главы МИД, в первый год вторжения бойцы ВСУ смогли освободить половину захваченных территорий, а в 2023-м году с территориальных вод Украины был отодвинут Черноморский флот.

В 2024 году Украина должна получить превосходство над Россией в воздухе, чтобы иметь определенные преимущества. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе "На защите единого европейского фронта" 17 января.

По его словам, в 2022 году Украине удалось освободить 50% территории, которые РФ временно взяла под свой контроль. В прошлом году активно было в Черном море и Силы обороны отодвинули Черноморский флот с территориальных вод Украины.

"Это позволило нам восстановить "зерновой коридор", который не зависит от России. 2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба. Потому что тот, кто контролирует небо, будет определять, когда и как закончится война", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно глава МИД добавил, что такой сценарий станет возможен в том случае, если западные партнеры предоставят Киеву необходимую помощь. Речь идет про современные истребители F-16, поставка которых уже в процессе. Также нужны дальнобойные ракеты, дроны и средства РЭБ. Все это в результате придет к тому, что Украина будет побеждать.

"Поэтому если все это будет, то мы продолжим побеждать и бороться. Мы боремся против очень большого противника, который не спит. Это требует времени", — подытожил дипломат.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что РФ скоро утратит преимущество над Украиной в воздухе. По словам аналитика Фредерика Мертенса, оккупанты обеспокоены прибытием в Украину F-16, поэтому переносят свои черноморские базы дальше от границы с Украиной.