БТРы, разведывательные дроны и Gepard: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

В список военной поддержки от партнеров вошли боеприпасы для танков Leopard 1, терминалы связи SatCom и 30 боевых машин пехоты Marder.

Германия объявила о предоставлении новой военной помощи Украине, в которую в частности входят боеприпасы для танков, дроны-разведчики и терминалы связи. Об этом в среду, 17 января, сообщили в пресс-релизе на сайте правительства страны.

По информации в пресс-службе, в новый пакет военной помощи вошли боекомплекты для основного боевого танка Leopard 1, восемь бронетранспортеров и материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов.

Кроме того, Германия передаст украинской армии 30 боевых машин пехоты Marder, 15 самоходных зенитных установок Gepard и 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN.

Также в списке от партнеров есть и 50 терминалов связи SatCom, 5 автомобилей для пограничной службы и 16 грузовиков Zetros.

Германия анонсировала помощь на более 7 млрд евро: детали

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц объявил, о предоставлении военной помощи Украине на сумму более 7 млрд евро. Произошло это после телефонного разговора с президентом США Джо Байден.

По словам Шольца, он и президент Байден едины в своем желании продолжать оказывать Украине поддержку, а в частности финансовую, гуманитарную и военную.

Напомним, президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине 40 ракет большой дальности SCALP и сотни бомб, а также в феврале подпишет с Украиной договор о гарантиях безопасности. Также он сообщил, что планирует лично посетить Украину уже в следующем месяце и подписать двусторонний оборонный договор.