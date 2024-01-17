Есть явные основания для использования замороженных активов РФ в пользу Украины, — Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании отметил, что война стала сплошной катастрофой для президента России Путина.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая на групповой дискуссии Всемирного экономического форума, посвященной войне в Украине, подтвердил, что для использования замороженных российских активов в пользу восстановления Украины есть явные основания. Об этом сообщает The Guardian.

"Сейчас мы живем в более неопределенном мире, поэтому нам необходимо инновационное мышление", — подчеркнул Кэмерон.

Он заметил, что с правовой точки зрения идею о том, что эти российские активы необходимо использовать, поддерживают все большее количество стран. С моральной точки зрения, по его словам, России придется выплатить репарации, когда война закончится, так почему бы не использовать эти активы сейчас. А с политической точки зрения, по мнению министра, когда президент РФ Владимир Путин начал это незаконное вторжение, мир изменился, и "мы должны меняться вместе с ним".

Кэмерон добавил, что "очень усердно работает" над этим вопросом, как и остальные члены G7, и он уверен, что прогресс будет.

"Нам просто нужно рассчитывать на нашу поддержку", — констатировал глава британского МИД, подчеркивая при этом, что страны, поддерживающие Украину, имеют совокупный ВВП в 25 раз больше, чем у России.

Новая помощь Украине

Министр иностранных дел сообщил, что Великобритания будет продолжать твердо поддерживать Украину, поэтому она не только выиграет войну, но и выйдет из нее сильной, суверенной и свободной страной.

Он отметил, что если отойти от масштаба и посмотреть на картину в целом, то война в Украине стала сплошной катастрофой для Путина.

"Россия потеряла половину территории, которую она захватила в начале войны и подверглась санкциям со стороны значительной части мировой экономики", — уточнил он.

Кэмерон также указывает на прогресс Украины на Черном море — Украина снова ведет торговлю через свои порты. Он замечает, что Украина во многом преуспела и чувствует себя хорошо.

"Поэтому приоритетом является помочь Украине пережить эту зиму и создать систему, позволяющую Украине победить в войне, которая будет более продолжительной", — констатировал лорд.

В рамках форума в Давосе лорд Кэмерон встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, и эта встреча состоялась в тот момент, когда Британский институт финансирования развития запускает свои первые инвестиции в Украину, выделив 25 миллионов долларов на обеспечение связи Украины с глобальной экономикой.

"Украина отстаивает правила, которые обеспечивают безопасность всех нас. Именно поэтому Великобритания предоставила Украине почти 12 миллиардов фунтов стерлингов (почти 15,2 миллиарда долларов). Мы будем стоять с ними столько, сколько потребуется для достижения победы", — добавил министр.

Напомним, что 14 января в Давосе состоялась четвертая встреча по украинской "формуле мира", в которой приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики