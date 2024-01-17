Целили по надписи PRESS: военный журналист попал под артобстрел ВС РФ под Работиным

Раненого журналиста немедленно отправили на операционный стол в Запорожье, рассказали его коллеги. После операции он оказался в реанимации.

17 января съемочная группа проекта "Крым. Реалии" находилась на передовой возле Работино в Запорожской области. Российские авиаразведчики видели надписи PRESS на бронежилетах медийщиков, но направили минометный снаряд ВС РФ прямо по работникам прессы. Один из членов съемочной группы, журналист Дмитрий Евчин, получил ранения и доставлен в Запорожье. О деталях чрезвычайного происшествия на линии фронта рассказали на портале "Радио Свобода".

На портале указали, что под Работиным находились съемочная группа из двух человек — журналиста Дмитрия Евчина и оператора Никиты Исайка. Пока они выполняли свои профессиональные обязанности, россияне попали по ним минометными снарядами.

Журналист получил осколочное ранение и его доставили в стабилизационный пункт в соседнем селе, указали авторы "Радио Свобода". Здесь оказали первую помощь, а затем эвакуировали в больницу в Запорожье. Медики провели операцию и на сегодня состояние мужчины стабильное: он находится в реанимации.

Дмитрия Евчин — журналист, который работает на проектах "Радио Свобода", начиная с 2018 года, указано в его краткой биографии на портале. Во время полномасштабного вторжения РФ готовит репортажи о боевых действиях. Одна из его последних работ — рассказ о деталях боев на юге: о противостоянии ВСУ и ВС РФ именно на участке возле Работино и Вербового.

Ранение журналиста — что произошло с Евчиным

Отметим, бойцы 10 армейского корпуса ВСУ добавили некоторые детали к обстоятельствам ранения журналиста. В частности, в заметке на странице Facebook отметили, что оба медийщики были в бронежилетах с большой белой надписью PRESS. Перед ударом РФ над местностью шпионили российские аэроразведчики — они должны были видеть, что работает пресса. Однако не изменили планы и ударили по журналистам, нарушая международные правила работы СМИ.

Ранение Дмитрия Евчина — информация от 10 армейского корпуса ВСУ Фото: Скриншот Дмитрий Евчин — фотографии с надписью PRESS Фото: Facebook

На странице Facebook Дмитрия Евчина пока нет рассказа о его самочувствии. Зато есть обращение ряда журналистов с "Радио Свобода" (Владимир Притула, Татьяна Овдиенко), которые отреагировали на российский минометный удар по представителю СМИ.

Напоминаем, во время российско-украинской войны от боевых действий погибло 70 журналистов — об этом сообщили в Институте массовой информации. Получили ранения — еще 25. О некоторых из них ранее писал Фокус: например, о фотографе Максиме Левине, которого россияне убили в первые месяцы вторжения, или о французском журналисте Армане Солдине, который получил смертельное ранение возле городка Часов Яр.