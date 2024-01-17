Россияне завезли в оккупированный Мариуполь гастарбайтеров из Центральной Азии, – ЦНС

По данным представителя ЦНС, сейчас во временно оккупированном городе живет по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения, поэтому оккупационные власти хотят привлечь работников из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии.

Во временно оккупированный Мариуполь прибыло примерно 50 тысяч сотрудников из России. Об этом сообщил представитель Центра национального сопротивления ССО на пресс-конференции 17 января, передает издание "Украинская правда".

"По нашим данным, во временно оккупированном Мариуполе уже находятся около 50 тысяч россиян и представителей стран Центральной Азии", – отметили в ведомстве.

По его утверждениям, в настоящее время количество жителей во временно оккупированном городе уменьшилось как минимум вдвое по сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением. В связи с этим оккупационные власти выражают желание привлечь рабочую силу из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии с целью ускорения процесса ассимиляции украинского населения.

Представитель ЦНС подчеркнул, что для расширения своего влияния активно перемещается преступность из России и стран Центральной Азии. В рамках этого процесса уже отмечается формирование этнических криминальных группировок из числа мигрантов, что регистрируется на ВОТ.

Кроме того, в Мариуполе и на временно оккупированной Херсонской области были замечены работники из Беларуси.

Напомним, 10 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные использовали гражданские грузовики в составе военной колонны. По его словам, были впервые замечены крытые фуры в колонне врага.

12 января Петр Андрющенко заявил, что враг увеличил свое присутствие и заводил новые подразделения в Мариупольский район. В частности, за последние несколько недель ВС РФ завели не менее десяти тысяч контрактников.