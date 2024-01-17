Новое наступление и второй фронт: в Давосе оценили резервы ВС РФ для усиления войны, — ГУР (видео)

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий на форуме в Давосе предупредил, что Россия использует приостановку войны, чтобы восстановить силы. После этого она сможет открыть новые фронты.

Российская армия на сегодня не имеет резервов, чтобы наступать на линии фронта в Украине в двух-трех направлениях. Кремль потерял потенциал в сухопутных и воздушно-десантных войсках, но пока способен проводить кратковременные штурмовые действия. О военном потенциале ВС РФ 17 января рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий во время дискуссии в рамках проекта Deciding your tomorrow на Международном экономическом форуме в Давосе-2024 (World Economic Forum 2024).

Скибицкий обнародовал информацию от украинской разведки во время пресс-конференции, которая состоялась на второй день работы проекта Deciding your tomorrow. По его словам, у РФ нет столько резервов, чтобы осуществлять крупные стратегические наступательные действия на территории Украины. Подобными активностями западный мир начал вновь пугать президент России Владимир Путин, отметил спикер. Однако, по его мнению, второго фронта и наступления, о котором говорил глава Кремля, не будет.

"На сегодня сухопутный компонент, воздушно-десантный компонент вооруженных сил РФ не способен проводить стратегические наступательные операции. Штурмовые тактические действия — да, и это мы видим, это они продолжат, но стратегические наступательные операции без мощных стратегических резервов — такое сделать невозможно", — сказал он.

С другой стороны, отметил Скибицкий, не стоит ожидать прекращения огня в Украине. Даже если такая ситуация произойдет, то Кремль использует такую возможность для восстановления сил и дальнейшего продолжения войны.

"Никто сейчас не говорит о глухой обороне и, тем более, о прекращении огня. Потому что любое прекращение огня РФ использует для улучшения тактического положения и получения возможности для открытия новых направлений для боевых действий".

Форум в Давосе — детали мероприятий 2024 года

Отметим, Международный экономический форум в Давосе-2024 начался 15 января и продлится до 19 января. На форум прибыли представители более сотни стран мира: будут обсуждаться вопросы безопасности, рабочих мест, искусственного интеллекта и климата — указано на портале World Economic Forum (WEF). Форум основали в 1971 году. К участию ежегодно приглашают представителей правительств, международных организаций, экономистов, предпринимателей, журналистов, ученых, благотворителей, которые общаются относительно возможного решения мировых проблем.

Напоминаем, 16 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе высказалась относительно войны в Украине. В частности, представительница ЕС заверила, что Россия должна проиграть и окажется под полным контролем Китая. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед мировыми лидерами отметил, что президент РФ Владимир Путин не планирует отступать, а также будет и дальше продолжать депортации и убийства мирных людей.