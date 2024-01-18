"Уничтожьте все": экс-главком НАТО призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму

По словам бывшего верховного главнокомандующего Альянса Филиппа Бридлава, удары по оккупированному полуострову поспособствуют скорейшему отводу армии ВС РФ с этой территории.

Запад должен оказать поддержку Украине в ее усилиях по защите своей территории и помочь нанести удары по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, передает издание The Hill.

"Если мы дадим Украине возможность нанести удар по Крыму — повсеместно, настойчиво и точно — Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там", — считает генерал.

Экс-главком подчеркнул, что необходимо атаковать Крым несколько раз и уничтожать части Российской армии, расположенные на полуострове.

"Ударьте их всех, ударьте несколько раз и уничтожьте все", — сказал он.

Взрывы в Крыму: детали

В ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов и над полуостровом начала работать противовоздушная оборона. По данным местных медиа, под ударом оказался "Саки", расположенный в Новофедоровке.

Предварительно там базировался 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ.

Позже стало известно, что на аэродроме в Саках российские оккупанты потеряли РЛС, а вблизи села Гришино — склады боеприпасов. Эту информацию подтвердили представители Главного управления разведки Минобороны.

Напомним, 5 января сообщалось, что Силы обороны обнаружили слабые места ПВО РФ в Крыму. По словам Натальи Гуменюк, россияне прекрасно осознают, что защита неба их слабое место, поэтому вынуждены перестраиваться.