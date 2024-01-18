Атака БПЛА на нефтяной терминал в РФ была спецоперацией Украины, — СМИ

Украинские беспилотники не впервые атакуют Ленинградскую область, однако были различия между ударами, утверждают источники журналистов в ГУР МОУ.

Атака беспилотных летательных аппаратов по нефтяному терминалу в Ленинградской области (Российская Федерация) 18 января является спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщил собеседник в спецслужбах "Украинской правде".

"Это — операция ГУР с задействованием современных украинских средств. Продолжается сбор данных, есть подтвержденные попадания по целям. Отныне военные объекты Питера и Ленинградской области — в зоне досягаемости украинских сил", — сказал собеседник.

Также он отметил, что украинские дроны не впервые атакуют Ленинградскую область, однако между ударами были различия, как враг почувствовал.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники рассказало, что в Ленинградской области проходила операция ГУР "с привлечением современных украинских средств". Сейчас идет сбор данных, однако уже есть подтвержденные попадания по целям РФ.

БПЛА атаковали нефтяной терминал: что известно

В Министерстве обороны Российской Федерации 18 января заявили о якобы перехвате одного беспилотника в Ленинградской области. По информации росСМИ, беспилотник, который нес на себе около трех килограммов взрывчатки, пытался атаковали нефтяной терминал. Обломки дрона обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

По информации другого росСМИ, ВСУ якобы пытались атаковать морской порт в Ленинградской области. Было запущено три дрона, два якобы подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив, еще один уничтожен над территорией нефтеналивного терминала.

Напомним, в ночь на 18 января Белгород и район атаковали с помощью ракет. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, российская система ПВО якобы уничтожила десять ракет.