Не только оружие: Кулеба назвал 2 вещи, которые необходимы Украине сегодня
По словам украинского дипломата, Россия должна заплатить за ущерб, который нанесла Украине за время войны. Соответственно, союзники должны принять решение по замороженным активам.
Украина по состоянию на сегодня нуждается в двух важных вещах, которые может получить от международных партнеров. Речь не только про вооружение. Об этом заявил министр внутренних дел Дмитрий Кулеба во время форума в Давосе, передает The Guardian.
По его словам, в первую очередь речь идет о противовоздушной обороне, в которую входят самолеты, ракеты, перехватчики, радиоэлектроника и так далее. Это поможет Украине защитить свое небо и вытеснить оттуда Российскую Федерацию. Если это произойдет, сообщают в материале, тогда Киев окажется в более выгодном положении.
Также странам-союзникам необходимо наладить более тесное сотрудничество между своими предприятиями. Тогда решится еще один важный вопрос, который касается стабильности поставок вооружения.
Вторая вещь, в которой сегодня нуждается Украину — использование замороженных активов Российской Федерации. Глава МИД убежден, что Кремль должен заплатить за тот ущерб, который он нанес Украине. Он не верит в то, что существуют юридические ограничения в рамках финансовых правил, которые не позволяют их использовать, поэтому аргументов в том, чтобы отказать Украине нет.
Только те активы, которые находятся в Великобритании, Люксембурге и Швейцарии позволили бы Украине восстановить всю свою инфраструктуру, включая аэропорты, мосты и дороги.
"Если также взять 180 миллиардов евро российских активов, замороженных в системе Euroclear в Бельгии, то это позволило бы финансировать более широкие усилия по восстановлению и ремонту больниц и школ", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 января сообщалось, что Дмитрий Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США. По его словам, в Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ, что замедляет процесс передачи финансовой помощи Украине.