"Надо ровнять с землей": в DeepState объяснили, почему одиночные удары не освободят Крым

На временно оккупированном полуострове российские военные сосредоточили большое количество систем противовоздушной обороны, самолетов, РЭБ и других средств, с помощью которых они защищаются, рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что россияне превратили Крым в военную базу, поэтому там нужно все ровнять с землей. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"К сожалению, Крым превратился уже давно в военную базу, которая кишит различным видом вооружения и военными РФ. Соответственно там, видимо, надо все ровнять с землей, не прогонять их полностью, чтобы это все изменилось", — сказал Роман Погорелый.

По его словам, российские оккупанты постоянно что-то тянут на полуостров, в частности они сосредоточили большое количество систем противовоздушной обороны, самолетов, РЭБ и других средств, с помощью которых они защищаются. Также враг усиливает ПВО и средства РЭБ, ремонтирует покрытие для авиации, в частности он использует самолеты для осуществления боевых вылетов.

Роман Погорелый отметил, что подобное происходит по сегодняшний день, поскольку для россиян это важно. Для оккупантов авиация — это большая и важная часть боевых действий, без нее противник отмечает существенные потери. Поэтому российские военные будут делать все, чтобы применять и иметь для этого средства и места.

Напомним, 16 января в "Атеш" сообщили, что ВС РФ готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории в Крыму. В частности, враг создает огневые точки, долговременные огневые точки, секретные позиции и "зубы дракона" с проволокой.

18 января стало известно, что в Севастополе затонул сторожевой корабль типа "Тарантул". Судно могли подбить во время атаки морскими дронами по военным объектам оккупантов в Крыму.