В РФ начали тестировать или активно использовать новый тип БПЛА С-70 "Охотник" — еРадар

Беспилотник был замечен на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. Согласно данным украинских источников, аппарат появился на авиабазе после 15 января.

На аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России был замечен новый беспилотник С-70 "Охотник". Спутниковый снимок с российским БПЛА был опубликован Telegram-канале "еРадар" 18 января.

На изображении заметны очертания летательного аппарата, напоминающий форму беспилотника С-70, который выполнен по схеме "летающее крыло" с применением стелс-технологий.

В комментариях под снимком говорится, что россияне, возможно, приступили к испытаниям, нового БПЛА.

"Судя по всему, РФ начала тестировать или активно использовать новый тип БПЛА — С-70 "Охотник". Если верить спутниковым снимкам, данный БПЛА был доставлен на аэродром "Ахтубинск" два дня назад", — говорится в сообщении.

Спутниковый снимок аэродрома "Ахтубинск"

Также отмечено, что в настоящее время Россия имеет в арсенале всего три таких аппарата, — они были приняты на вооружение в 2023 году. При этом первый испытательный полет С-70 состоялся еще до полномасштабного вторжения в Украину — в 2019 году.

БПЛА С-70 "Охотник" — что известно

Российские профильные ресурсы со ссылкой на экспертов пишут, что при разработке беспилотника конструкторы остановились на схеме "летающее крыло". Длина С-70 достигает 14 м, а размах крыла составляет 19 м — это почти в полтора раза больше, чем у бомбардировщика Су-34.

Взлетная масса аппарата — около 25 т, а дальность полета достигает 5000 км, потолок — в пределах 18 км, при этом "Охотник" может нести вооружение массой до 2,8 т. Утверждается, что скорость полета аппарата может достигать 1400 км/ч. Часть систем машины унифицированы с системами истребителя Су-57.

Российские источники не прошли и мимо громких заявлений об использовании в "Охотнике" технологий искусственного интеллекта. В этом отношении беспилотник якобы является прототипом истребителя 6-го поколения, однако аппарат не получит функцию принятия решения на применение оружия.

В то же время несмотря на заявленные характеристики, С-70 является типичным беспилотником, который внешне напоминает американский бомбардировщик В-2 Spirit. Его конструкция предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от характера боевого применения.

Напомним, еще в декабре 2022 года в России заявили, что БПЛА "Охотник" сможет достигнуть космоса, если поставить на него улучшенные двигатели. Американские эксперты усомнились в этом утверждении и предположили, что дрон, скорее всего, будут применять для подавления ПВО.