"Продлится десятилетия": глава МИД Польши в Давосе оценил войну РФ против Украины (видео)

За действиями России в Украине следит Китай, а также другие страны, которые готовы начать вооруженные конфликты. Поэтому миру будет дешевле помочь Украине победить, чем потом воевать, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Для России война, которую она проводит против Украины, является колониальной. Кроме того, президент РФ Владимир Путин понимает, что является военным преступником. Из этих двух соображений следует, что война будет длиться долго — не менее 10 лет. О характере российско-украинской войны и о том, что может произойти при условии проигрыша Украины, говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии "Россия: что будет дальше?", которая состоялась в рамках Международного экономического форума в Давосе-2024 и транслировалась на Youtube-канале.

Сикорский перечислил три аргумента, которые объясняют, почему война будет длиться долго и почему ее закончит не Путин, а другие российские политики.

Во-первых, нужно учесть, что президент РФ стал военным преступником и ему некуда отступать.

Во-вторых, лица, начинающие войну, обычно не признают ошибки, поэтому продолжат поддерживать свое первоначальное решение.

В-третьих, российско-украинская война имеет колониальный характер. По мнению Сикорского, подобного типа войны длятся десятки лет: именно столько времени нужно метрополии, чтобы понять, что она проиграла.

В итоге, нужно взять за основу то, что войну закончат преемники Путина через много лет, отметил польский дипломат.

"Обычно такое решение принимает другая команда, потому что команда, которая начинала войну, очень редко может признать ошибку. Поэтому на это нужно десятилетие, и это должно быть нашим базовым сценарием".

Также нужно помнить, что рядом с Россией стоит Китай, который также является колониальной страной — об этом свидетельствует его намерение не отпускать от себя "мятежную провинцию" Тайвань. Если Москва выиграет войну, это будет сигналом для Пекина, что можно действовать по примеру страны-агрессора, напомнил польский политик.

По словам Сикорского, победа России станет причиной новых конфликтов на всем земном шаре и станет угрозой, в частности, для безопасности Европы. Поэтому лучше помочь Украине победить — это будет дешевле, чем преодолевать более масштабные конфликты, — процитировали основные тезисы министра на польском правительственном портале.

Форум в Давосе — детали событий

Отметим, на Международном экономическом форуме в Давосе выступил президент Украины Владимир Зеленский. Политик напомнил присутствующим представителями других стран мира, что президент РФ не планирует останавливать войну, а любое перемирие использует для восстановления сил российской армии.

Об этом же говорил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, который участвовал в дискуссии Deciding your tomorrow. На сегодня ВС РФ потеряла возможности наступать, потому что истощила сухопутные и воздушно-десантные войска: резервов слишком мало, но их восстановят во время возможного перемирия.

Напоминаем, в Давос также прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Основные тезисы ее выступления касались поражения РФ и ее дальнейшего подчинения Китаю.