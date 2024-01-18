Покупать и производить самостоятельно: ВСУ нужно минимум 3,6 млн дронов, — Берлинская (видео)

По мнению руководительницы проекта Victory Drones Марии Берлинской, Россия массово заказывает дроны у Китая. Кремль готов тратить на это миллиарды долларов в год.

Украине нужно иметь больше дронов, учитывая то, что Россия делает в Китае заказы на миллиарды долларов. Кроме того, российские инженеры готовы осуществить технологический прорыв, который значительно усилит способности ВС РФ на поле боя. О ситуации по производству и приобретению беспилотников для украинской армии рассказала руководитель проекта Victory Drones и общественной организации "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская на Youtube-канале журналистки Натальи Мосейчук.

Берлинская объяснила, что Украина имеет сразу две проблемы — и производство дронов, и производство боеприпасов для них. Производство дронов в домашних условиях, которое предложил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, не обеспечит того количества беспилотников, которые нужны фронту. К тому же в ВСУ минимальное количество боеприпасов, которые эти дроны могли бы сбросить. По словам общественного деятеля, количество "штатных боеприпасов — на уровне статистической погрешности".

Согласно ориентировочным оценкам, для Сил обороны не хватит 1 млн беспилотников, которые обещали украинские чиновники. Чтобы это доказать, Берлинская привела расчеты, в которых количество операторов, которых обучили в центре подготовки (2 тыс. человек) умножила на 5 дронов в день, которые они могли бы использовать на линии фронта и умножила на 365 дней в году. В итоге получилось, что ВСУ нужно минимум около 3,6 млн дронов, чтобы в приведенном темпе использовать их на войне.

Есть еще одна возможность заполучить дроны — это купить их у Китая, напомнила Берлинская. Однако в данном направлении украинские покупатели не могут соревноваться с Россией. Например, украинцы заказывают у производителей 500 шт., 5 тыс. шт., 10 тыс. шт. БПЛА, при этом россияне привозят китайцам миллиард долларов и заключают сделку на год.

"У россиян государство приходит, дает условно миллиард или два, и говорит "Мы вас контрактуем на год вперед". И китайцам значительно выгоднее, когда выкупают целыми линиями".

Также общественный деятель отметила еще одну проблему. По ее мнению, российские инженеры находятся "на грани технологического прорыва". Объяснила, что уже сейчас дроны РФ оборудованы тепловизионными камерами, которые способны донаводиться на цель благодаря компьютерному зрению. То есть устройство становится все более автономным — оператор нужен только, чтобы поднять его в воздух. Впереди новые возможности — россияне смогут запускать рой, который будет работать без оператора по алгоритму.

"РЭБ, которыми мы насытили фронт, становятся неэффективными. Если это будет запущено в серию, то это будет проблема", — заявила Берлинская.

Дрон для ВСУ — детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины в 2024 году получат 1 млн дронов. После этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил, что имелись в виду только FPV-дроны, но будут выпускаться и другие типы беспилотников.

13 января министр цифровой трансформации сообщил о запуске программы для рядовых украинцев: каждый получил возможность пройти обучение и самостоятельно собрать дрон для фронта. Эксперт по радиотехнологиям и связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" объяснил, какие проблемы могут сопровождать реализацию этого проекта.

Между тем 16 января командир аэроразведчиков Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" заявил, что в Украине впервые создан батальон БПЛА в составе Морской пехоты ВСУ.