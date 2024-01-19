Австралия утилизировала вертолеты Taipan, которые запрашивала Украина: министр назвал причину

Украина подала официальный запрос на получение авиации спустя 3 месяца после того, как начался процесс утилизации. До этого Канберра долго искала покупателей.

Австралия приняла решение утилизировать вертолеты MRH-90 Taipan, которых у них есть десятки штук, несмотря на запрос со стороны Украины. Министр оборонной промышленности Пет Конрой рассказал, почему ВСУ их в результате не получат, передает Австралийская телерадиовещательная корпорация.

По его словам, техника была снята с вооружения армии Австралии и в Минобороны длительное время искали, кому их можно было продать. Обращались в Airbus, а также компании-подрядчика НАТО Helicopter Industries, однако интереса так никто и не проявил на тот момент.

Незадолго до Рождества прошлого года Украина прислала запрос в Австралию на то, чтобы получить вертолеты, которые будут утилизированы, однако правительство официально отказало ей.

"Этот запрос поступил через три месяца после начала стратегии утилизации", — заявил Пет Конрой.

Отдельно он заявил, что Канберра будет искать другие способы для того, чтобы помочь Украине в войне с Российской Федерацией. Послу Василию Мирошниченко предложили провести брифинг по этому поводу.

Австралия отказалась передавать вертолеты Украине: детали

Дело в том, что в сентябре 2023 года Австралия приняла решение вывести из эксплуатации транспортные вертолеты MHR-90 Taipan, которые списали задолго до того, как это было запланировано.

Связано это с инцидентом, который был зафиксирован во время одних из учений, когда техника разбилась и привела к смерти 4 военных.

Согласно плану списание должно было произойти в 2037 году, однако из-за ряда проблем это случилось раньше.

19 декабря 2023 года Украина отправила свой запрос в Австралию по этому поводу, однако был получен отказ. Украинская община на континенте вышла на митинг, ведь несмотря на определенную опасность техники, она могла бы помочь в борьбе с противником.

"У нас война. Австралийское правительство почему-то хочет, чтобы мы все, налогоплательщики, заплатили около 2 миллиардов долларов, чтобы утилизировать их. Они хотят похоронить вертолеты в австралийской земле, загрязнять окружающую среду вместо того, чтобы помочь другу в беде", — заявил организатор протеста Антон Богданевич.

Напомним, 12 января сообщалось, что украинская диаспора призвала Австралию не уничтожать вертолеты MH90, ведь они могли бы сильно помочь на фронте в Украине. Участники митинга заявили, что Канберра говорит о поддержке Киева, однако пакеты помощи стали не такими частыми и меньшими.