Электронный кабинет призывника: как мужчине узнать, находится ли он в реестре
В реестре призывников должна содержаться персональная и служебная информация военнообязанных, личные телефонные номера и адреса электронной почты. Адвокат Роман Симутин главным "плюсом" кабинета призывника называет то, что гражданам больше не нужно идти в ТЦК.
Украинцы могут узнать, находятся ли в реестре призывников, через информационные системы Минцифры. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в своем Telegram.
В статье 9 закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" говорится о том, что граждане могут получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе внесенные в него, в частности через Электронный кабинет, информационные системы Минцифры.
"Плюс в том, что для этого не надо физически идти в офис ТЦК и СП", — сказал Роман Симутин.
Что такое электронный кабинет призывника
Симутин отметил, что закон Украины дополнили статьей 14-1 "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".
Электронный кабинет — это персональный кабинет, с помощью которого призывник, военнообязанный и резервист, который прошел электронную идентификацию, может получить доступ к информации о своих персональных и служебных данных, а также к определенным услугам. В частности, электронная идентификация гражданина осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.
Какие сведения будут храниться в реестре призывников
Издание "РБК-Украина" рассказало, что в Реестре призывника должна содержаться следующая информация:
- персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- данные о потребности в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных, кроме информации, которая является государственной тайной.
К персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста относится:
- номера средств связи и адреса электронной почты;
- дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления в отношении лица по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210-1 КУоАП;
- сведения о статусе ветерана войны;
- сведения о владении иностранными языками;
- сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;
- сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;
- сведения о документах, дающих право украинцу на въезд и выезд из Украины;
- сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;
- сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством;
- сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами;
- сведения о судовых документах, международные удостоверения на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого ранее выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;
- сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;
- сведения о решениях, которые подлежат принудительному исполнению (исполнительные документы);
- сведения о лицах, которые считаются пропавшими без вести.
Напомним, во время мобилизации определенные предприятия могут забронировать своих работников от призыва. Однако существует категория мужчин, которых запрещено бронировать.