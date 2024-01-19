Электронный кабинет призывника: как мужчине узнать, находится ли он в реестре

В реестре призывников должна содержаться персональная и служебная информация военнообязанных, личные телефонные номера и адреса электронной почты. Адвокат Роман Симутин главным "плюсом" кабинета призывника называет то, что гражданам больше не нужно идти в ТЦК.

Украинцы могут узнать, находятся ли в реестре призывников, через информационные системы Минцифры. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в своем Telegram.

В статье 9 закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" говорится о том, что граждане могут получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе внесенные в него, в частности через Электронный кабинет, информационные системы Минцифры.

"Плюс в том, что для этого не надо физически идти в офис ТЦК и СП", — сказал Роман Симутин.

Что такое электронный кабинет призывника

Симутин отметил, что закон Украины дополнили статьей 14-1 "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".

Электронный кабинет — это персональный кабинет, с помощью которого призывник, военнообязанный и резервист, который прошел электронную идентификацию, может получить доступ к информации о своих персональных и служебных данных, а также к определенным услугам. В частности, электронная идентификация гражданина осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

Какие сведения будут храниться в реестре призывников

Издание "РБК-Украина" рассказало, что в Реестре призывника должна содержаться следующая информация:

персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о потребности в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных, кроме информации, которая является государственной тайной.

К персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста относится:

номера средств связи и адреса электронной почты;

дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления в отношении лица по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210-1 КУоАП;

сведения о статусе ветерана войны;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право украинцу на въезд и выезд из Украины;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством;

сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами;

сведения о судовых документах, международные удостоверения на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого ранее выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;

сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;

сведения о решениях, которые подлежат принудительному исполнению (исполнительные документы);

сведения о лицах, которые считаются пропавшими без вести.

Напомним, во время мобилизации определенные предприятия могут забронировать своих работников от призыва. Однако существует категория мужчин, которых запрещено бронировать.