Россия отвергла предложение США о переговорах по контролю над ядерным оружием

Глава МИД РФ Сергей Лавров связал отказ Москвы с внешней политикой США, которая, по его мнению, направлена на "подрыв безопасности и интересов России".

В Белом доме заявили, что Россия отвергла предложение США обсудить контроль над ядерными вооружениями. Москва также сама не выдвигает никаких альтернативных предложений по этому вопросу. Об этом 18 января сообщили в Defence One.

Старший директор Совета национальной безопасности Пранай Вадди отметил, что на переговорах обсуждались бы вопросы соблюдения договора, его продления после истечения срока действия в 2026 году и управления ядерными рисками.

Предложение было сделано в сентябре, когда американские официальные лица предложили провести новые переговоры о новом договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который в настоящее время является единственным договором по контролю над ядерными вооружениями между двумя странами.

Однако Россия направила свой отказ в частном порядке в декабре, а 18 января объявила о нем публично, сказал Вадди.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал отказ России с внешней политикой США, которая, по его словам, направлена на "подрыв безопасности и интересов России". В этой связи Вадди подчеркнул, что желание Москвы увязать ядерные переговоры с другими целями в области безопасности, такими как прекращение расширения НАТО, является "высокой планкой".

"Несмотря на отсутствие активности со стороны российских официальных лиц они, вероятно, сядут за стол переговоров до истечения срока действия договора в 2026 году" — предположил американский чиновник.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 18 января заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не угрожал ядерным оружием,"в отличие от европейцев и американцев". В частности он вспомнил слова бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс которая говорила, что "нажмет на кнопочку" без колебаний.