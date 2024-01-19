"Скрестили советское с американским": Игнат объяснил, как используют гибридную ПВО FrankenSAM

По словам спикера Воздушных сил Юрий Игната, гибридные системы имеют ограниченную дальность в 15 километров. Они могут эффективно обеспечивать защиту военных и локальных объектов критической инфраструктуры.

Гибридные противовоздушные оборонные системы FrankenSAM не обладают дальним действием и предназначены для защиты инфраструктуры и военных объектов. Об этом в ходе национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат отметил, что уже ранее в Украине практиковалось объединение вооружения советского и западного производства, примером чего служило использование ракет западного производства на советских самолетах, имеющихся в военном арсенале Украины.

"Это не является чем-то новым. Американские и украинские специалисты смогли "скрестить" советское с американским. Такая практика происходит и с истребителями. Наши истребители запускают американские ракеты, которые удалось адаптировать. Это небольшое количество, также крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp. В данном случае вопрос наших старых зенитных ракетных системах, а также ракеты AIM-9, AIM-,7, которые могут работать с этих советских платформ", — отметил Игнат.

Он добавил, что в условиях нехватки средств ПВО FrankenSAM может перекрыть некоторые потребности, однако этого недостаточно.

"Любые средства, которые можно поставить в строй, которые работают, безусловно, будут приносить огромную пользу. Другого выхода нет. Нет достаточного количества. Мы не раз говорили — долетает, долетают в центр страны, на запад. Почему? Потому что больше надо средств для того, чтобы уничтожать цели", — рассказал Игнат.

Спикер подчеркнул, что гибридные системы, о которых идет речь, имеют ограниченную дальность, достигая где-то 15 километров. Тем не менее, они могут эффективно обеспечивать защиту локальных объектов инфраструктуры и военных объектов.

"Поэтому рассчитывать, что мы можем ими сбивать на дальних расстояниях не приходится, но прикрывать локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты или что-то другое — почему нет? Если есть определенный запас зенитных ракет, есть куда их устанавливать, будем использовать все, что возможно", — заявил Игнат.

Спикер Воздушных сил также отметил, что в Украине проводится модернизация переносных зенитных ракетных комплексов для мобильных огневых групп. Эта инициатива включает в себя оснащение комплексов тепловизионным оборудованием с целью повышения точности поражения целей.

Смотреть с 3:00

ПВО FrankenSAM — что известно

В октябре 2023 года издание The New York Times сообщило о совместной работе Украины и США над гибридными системами противовоздушной обороны, известными как "FrankenSAM". Эти системы включают в себя модернизированные советские комплексы "Бук", оборудованные зенитными ракетами калибра НАТО и современными радарами.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин 17 января сообщил, что гибридная система противовоздушной обороны FrankenSAM успешно уничтожила "Шахед", что стало первым документированным успешным применением этой технологии.