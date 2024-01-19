Должны готовиться: министр обороны Германии предупредил о вероятной войне РФ с НАТО

Немецкие эксперты заявляют, что возможное нападение России на одну из стран Европы может произойти в ближайшие пять-восемь лет. Поэтому обществу надо научиться жить с опасностью, подчеркнул министр обороны Борис Писториус.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что существует вероятность вооруженного противостояния между Россией и НАТО. А Европа снова "сталкивается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет". Об этом он заявил в интервью Tagesspiegel.

По его словам, сейчас нападение Российской Федерации на НАТО маловероятно, однако Писториус склонен доверять заявлениям немецких экспертов о том, что, вероятно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", — заявил чиновник.

Кроме того, Писториус высказал свое мнение относительно призывов министра внутренних дел Швеции готовиться к войне "уже сейчас", заметив, что с географической точки зрения шведы оказались в еще более напряженной ситуации.

"Но мы также должны снова научиться жить с опасностью и готовиться к ней — в военном, социальном плане и с точки зрения гражданской обороны", — заявил министр обороны Германии.

Также Писториус отметил, что Германия — второй крупнейший сторонник военной помощи Украине после США. Чиновник подчеркнул, что если президент РФ Владимир Путин выиграет войну и оккупирует Украину, опасность для НАТО также возрастет.

Напомним, 18 января председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр и верховный главнокомандующий союзническими войсками в Европе Кристофер Каволи заявили о готовности Альянса к возможному нападению России.

Также напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Украина проиграет в войне с Россией, то Москва пойдет в сторону Европы, поэтому важно оказать Киеву поддержку.

Немецкое издание Bild 14 января писало, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ. Авторы материала утверждают, что эскалация может произойти уже в феврале этого года.