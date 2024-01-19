Война каждые 10 лет: когда и при каких условиях РФ выведет свои войска из Украины

Российская Федерация всегда имела хищнические намерения в отношении Украины. Глобальной политической целью путинского режима является уничтожение нашего государства, рассказали эксперты.

Накануне экс-президент России Дмитрий Медведев озвучил новые угрозы в адрес Украины и заявил, что очередное вторжение ВС РФ может произойти в ближайшие десять лет. Украинский политолог Владимир Фесенко и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН заявили, что подобные риски есть, поскольку Кремль всегда имел агрессивные намерения в отношении нашей страны.

"Это вполне понятно даже без алкоголика Медведева, что риски войны есть и через 10 лет, и через 20, и через 50, потому что Россия всегда имела хищнические намерения в отношении Украины. В этом нет ничего удивительного", — сказал Александр Коваленко.

По его словам, это не какое-то предупреждение, а исторический контекст событий между РФ и Украиной. Также он отметил, что если к власти придет неолиберал или неодемократ, все равно будет возвращение к старорежимному формату диктатуры и тоталитарного режима с имперскими амбициями.

Зато политолог Владимир Фесенко рассказал, что сообщение Медведева — это "диагноз" не только ему, но и современному путинскому режиму.

"Суть в том, что этот режим не будет признавать Украину. Уничтожение Украины — это системная глобальная политическая цель путинского режима. Об этом должны знать западные лидеры и должны к этому серьезно относиться", — подчеркнул он.

По словам Фесенко, с людьми, как Медведев, компромиссы невозможны, поскольку их сможет остановить только сила. Никакие из угроз, о которых пишет Медведев, не станут реальностью, если Россия будет чувствовать силу и способность защиты Украины, поддержку государства Западом. Кроме этого, он рассказал, что отражением мировоззрения Путина, Медведева и нынешней российской элиты — является лишение Украины права на жизнь. Украинская борьба с РФ имеет сакральный характер — борьба за будущее, выживание как нации. Для этого Украине нужна поддержка западных и международных партнеров.

"Чтобы там не писал Медведев, мы не обречены на постоянную войну. Риски могут быть, но если они будут чувствовать, что за Украиной и за нашими международными партнерами есть сила, они не решатся на новую агрессию", — добавил Владимир Фесенко.

Напомним, 17 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях написал, что Россия будет поддерживать напряженные отношения с Украиной в течение определенного времени. По его словам, наличие самостоятельного государства "на исторических российских территориях" будет постоянным поводом для возобновления военных действий.

18 января заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что российско-украинская война должна закончиться таким образом, чтобы РФ больше не допускала мысли о повторной агрессии.