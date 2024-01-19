Коалиция Путина: в разведке назвали главные страны-союзники России

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко говорит, что партнеры оказывают агрессору политическую и материальную поддержку, поставляя артиллерийские снаряды, БПЛА и другую военную технику.

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация образовала "коалицию", в состав которой входят Северная Корея, Иран и другие страны, которые надеются воспользоваться ростом геополитического напряжения. Об этом глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко написал в колонке для The Economist.

По его словам, Россия знает, что победа над Украиной, к которой она стремится, будет иметь глобальный эффект. Кроме того, РФ не может достичь своих целей, не нарушив мирового порядка.

"За последние два года Москва создала коалицию, членами которой являются Северная Корея и Иран, а также ряд менее откровенно активных участников с глобального юга, которые надеются получить выгоду от роста геополитической напряженности", — отмечает Литвиненко.

Союзники оказывают России военную поддержку

Как отмечает глава Службы внешней разведки Украины, это прежде всего неформальная коалиция, но ее влияние достаточно ощутимо. По его словам, соответствующая коалиция оказывает политическую и материальную поддержку российской агрессии, поставляя артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты и другую военную технику и технологии.

Цель коалиции РФ — дестабилизация мирового порядка

В то же время вне военной сферы, как уверяет Литвиненко, эта коалиция активно сосредотачивает усилия на экономической, кибернетической и информационной войне, а также других подрывных действиях с целью дестабилизации мирового порядка.

Он отмечает, что Российская Федерация и ее союзники пользуются значительными привилегиями, используя "грубую силу" для создания нового глобального порядка, тогда как многие западные страны прежде всего стремятся использовать "мягкую силу" для сохранения старого порядка, который возник после холодной войны.

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что Иран представил России свой последний беспилотный летательный аппарат Shahed-107, предназначенный для эффективных взрывных и разведывательных операций. Этот беспилотник может использоваться как средство для нанесения ударов, в частности по Украине.

Кроме того, военный обозреватель Денис Попович сообщил, что увеличение количества ракет, которые может запустить РФ, является вызовом даже для украинских регионов, прикрытых ЗРК Patriot и SAMP-T. Ракеты от КНДР могут усложнить работу для ПВО Украины.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий 15 января заявил, что Кремль не теряет надежды на то, что сможет в ближайшее время получить желаемые боеприпасы от Китая. По его словам, противник все еще пытается найти союзников, которые будут ему предоставлять необходимое вооружение для ведения войны в Украине.