Войска РФ сосредотачивают усилия для оккупации агломерации Славянск-Краматорск, — полковник ВСУ (видео)

Оккупационные подразделения стремятся взять под контроль Часов Яр, поскольку именно этот населенный пункт является "ключом" от украинской обороны в районе Краматорска и Славянска.

Российские войска стремятся захватить военную агломерацию Славянск — Краматорск, поэтому сосредотачивают соответствующие усилия для реализации своих замыслов. Полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Еспресо" сообщил подробности.

Он отметил, что оккупанты и в дальнейшем стремятся реализовать свою стратегию, в которой полная оккупация Донецкой и Луганской областей это основное. Под контролем украинской армии до сих пор остается небольшая часть Луганской области. Значительная территория Донецкой области также контролируется ВСУ.

"Враг будет сосредотачивать свои усилия для того, чтобы взять под контроль военную агломерацию Славянск — Краматорск", — пояснил он.

Полковник ВСУ добавил, что вблизи Бахмута происходит активизация боевых действий. Оккупационные подразделения стремятся взять под контроль Часов Яр. Именно этот населенный пункт и является ключом от нашей обороны в районе Краматорска и Славянска.

Враг будет пытаться, как считает эксперт, срезать Угледарский выступ. Такие действия позволят двинуться в направлении Краматорска и Славянска через Константиновку.

"Мы и видим серьезную активизацию вражеских войск на Лиманском направлении", — добавил военный.

Напомним, 18 января Александр Штупун, представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, заявил, что в районе Авдеевки российские оккупанты чаще применяет бронетехнику. Враг активизировал усилия в этом направлении. БМП и БТР часто высаживают пехоту и сами пытаются быстро убежать. Спикер добавил, что российская авиация так не прекращает наносить удары. Почти неделю ежесуточное количество не опускается ниже 40.