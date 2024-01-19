Украина в 2024-м будет накапливать силы для контрнаступления в 2025 году, — СМИ

По мнению одного американского источника, важно не только, чтобы деньги были выделены Конгрессом США, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 2024-й финансовый год могут быть заблокированы Трампом в случае его избрания президентом Америки.

Американские чиновники и источники в военной разведке считают, что боевые действия в Украине продлятся еще минимум два года. Об этом 19 января пишет CNN.

Как подчеркивает издание, они даже полагают, что весь 2024 год Украина сосредоточится на укреплении оборонной промышленности и будет готовиться к контрнаступлению в 2025 году.

"Независимо от того, что произойдет в американской политике в 2024 году, представители американских и западных разведок полагают, что война России в Украине, вероятно, продлится гораздо дольше. Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что … достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена", — замечают эксперты.

Один военный чиновник США заявил, что официальные американские и европейские лица не ожидают ни от Украины, ни от России крупных побед на поле боя.

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"Обе стороны слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы предвидеть масштабные действия в 2024 году", — подчеркнул он.

И добавил, что украинское командование, скорее всего, считает именно 2025 год "более реальным вариантом с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления".

Первая проблема

По мнению экспертов, она заключается в том, что в долгосрочной перспективе отсутствие помощи США может позволить Москве восстановить темпы за счет увеличения продаж оружия и использования поддержки со стороны Ирана и Северной Кореи.

В то же время чиновники и законодатели администрации Байдена, в том числе некоторые республиканцы, как утверждают аналитики, стремятся одобрить и направить финансирование Украине до предстоящих президентских выборов в США из-за потенциальной победы Дональда Трампа, который может заблокировать помощь Украине. Как сказал один американский чиновник, при этом важно не только, чтобы деньги были выделены, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 2024-й финансовый год могут быть заблокированы Трампом.

"Однако в краткосрочной перспективе представители американской разведки не верят, что сокращение американского финансирования окажет существенное влияние на военные действия на Украине", — утверждают эксперты CNN.

Вместе с тем в ближайшем будущем прекращение американского финансирования Украины может, по мнению военных, ограничить способность Украины наносить удары на большие расстояния по оккупированному Россией Крыму и Черному морю — удары, которые поддерживаются западным оружием, включая предоставленные США армейские тактические ракетные системы, такие как ATACAMS.

Как сообщала CNN, в США в течение 2023 года работали над юридическим обоснованием конфискации и перевода Украине примерно 300 миллиардов долларов в активах российского Центрального банка, хранящихся на Западе.

"Этот редкий маневр потребует поддержки со стороны союзников США в G7, а также принятия Конгрессом решения о предоставлении президенту полномочий конфисковывать российские активы, находящиеся в США", — уточнили источники издания.

Вторая проблема

Официальные лица США также рассматривают влияние, которое прекращение поддержки США может оказать на других союзников, посылая сигнал о том, что у Вашингтона нет политической воли поддерживать союзников и партнеров в долгосрочной перспективе. Таким образом, подчеркивают аналитики, вторая проблема может заключаться в том, что Европа последует примеру Штатов и начнет прекращать некоторую помощь.

Ожидается, по словам американского источника, что Украина проведет этот год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлением своих сил в ожидании еще более интенсивных боевых действий в 2025 году. Это стратегия, на которой Россия, вероятно, также сосредоточит внимание.

"Вот почему продолжение поддержки Запада так важно, поскольку в следующем году будет сделано все, что решит, как будут развиваться события в 2025 году и, возможно, в последующий период", — сказал этот человек.

Еще одна попытка крупного контрнаступления Украины с целью расколоть российские силы в южном оккупированном городе Мелитополе, вероятно, произойдет еще как минимум через два года, заявил военный представитель США, дислоцированный в Европе.

Третья проблема

Как сказал источник CNN в западной разведке, в краткосрочной перспективе Украина, возможно, сможет продержаться без поддержки США, но это все равно будет значительной потерей не только для Украины, но и для положения США в мире.

"Это показывает, что (Россия. — Ред.) смогла захватить территорию и демонстрирует другим странам, что они могут захватить территорию силой. Весь смысл здесь в том, чтобы показать, что в наши дни крупные державы не могут просто пойти и захватить территорию силой", — подчеркивает эксперт.

Между тем, в Белом доме, штаб-квартире НАТО и в Киеве существует острое понимание того, что, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре, и он, скорее всего, сократит поддержку Киева.

"Основная причина, по которой республиканцы не выступают в поддержку финансирования Украины, заключается в том, что они не хотят обидеть кандидата Трампа и его сторонников. Он уже ясно дал понять, что будет делать: война закончится в его первый день, а это значит, что Путин сможет сохранить те границы, которые у него есть, если не больше", — заявил 17 января член Демократической партии Майк Куигли в эфире CNN.

Напомним, Фокус писал, кто стоит за увеличением количества локальных силовых конфликтов и способны ли они перерасти в Третью мировую войну.