США не поставляли Украине оружие, которое та запрашивала для войны против РФ, — спикер Конгресса

По словам Майка Джонсона, Белый дом должен выполнить предыдущие обязательства, прежде чем просить о новых миллиардах для помощи ВСУ. Республиканцы ждут ответа от администрации президента.

Белый дом не выполняет обязательства, когда предоставляет Украине помощь. ВСУ так и не получили вооружение, о котором просили Вашингтон. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в комментарии телеканалу Fox News.

По его словам, США взяли на себя обязательства предоставлять помощь Украине, которая должна противостоять России. В то же время, системы вооружения, о которых просил Киев, предоставлены не были.

"Мы должны знать стратегию, финальную точку, как Украине выходить из этого конфликта. Почему Белый дом не предоставил критически важных систем вооружений, которые были запрошены и необходимы для противостояния России?" — заявил Майк Джонсон.

Спикер также отметил, что республиканцы ежедневно давят на Белый дом, чтобы получить ответы на критические вопросы, которые есть у американского народа.

Он вспомнил, что перед Рождеством провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который и рассказал, что Украина так и не получила от Вашингтона необходимое вооружение.

"Он сказал, что они не получили то оружие, которое просили. Иными словами, Белый дом не оказывает даже минимально необходимой поддержки, а при этом просит все новые и новые миллиарды. Ну, пусть сначала сделает то, что не сделал", — подытожил Майк Джонсон.

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Напомним, 17 января сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США. По его словам, Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ, что замедляет процесс передачи финансовой помощи Украине и обостряет ситуацию на фронте.