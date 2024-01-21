Атака БПЛА на Ленинградскую область и Тулу: горят военный завод и терминал в порту (видео)
В ночь на 21 января в России заявили об атаке беспилотников на три области. Как сообщают российские медиа, горит терминал в морском порту Ленинградской области и военный завод в Туле.
В России заявили о ночной атаке дронов на три области. В Минобороны РФ не сообщали о "прилетах", лишь заявляли о работе противовоздушной обороны.
Так, в российском министерстве сообщали, что один беспилотник сбили над Орловской областью, еще один над Тульской областью и четыре над Смоленской областью. О работе ПВО в России начали заявлять около 22:30.
В Ленинградской области в поселке Усть-Луга горит терминал морского порта. Жители сообщали о звуках беспилотников и взрывах. Об этом пишет российский Telegram-канал "SHOT".
Пожар произошел в ночь на 21 января. Официально об атаке на Ленинградскую область не сообщали ни в российском Минобороны, ни местные власти. Несмотря на это, местные жители сообщали о звуке беспилотников, после чего прозвучало несколько взрывов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк". В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.
Как сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на слова главы Кингисеппского района Юрия Запалатского, пожар на терминале произошел в результате двух взрывов. На момент инцидента на предприятии находилось 148 человек. Жертв и пострадавших нет.
Несмотря на это, в диспетчерской службе района говорят, что в результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция.
Также российские СМИ пишут, что причиной пожара является атака беспилотников. Отмечается, что незадолго до пожара в морском порту два беспилотника летели в Санкт-Петербург, впрочем, изменили курс на Кингисеппский район Ленинградской области.
В частности, завод "Новатэк" занимается переработкой стабильного газового конденсата. Конечными его продуктами являются нефть, газ и мазут. Он расположен в прибрежной зоне недалеко от терминала. Именно там продукцию грузят на суда и экспортируют.
Кроме того, ночью взрывы раздавались в Туле. Как сообщают в СМИ, украинские беспилотники атаковали завод "Щегловский вал". Отмечалось, что там собирают "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". На российском заводе также модернизируют военную бронетехнику.
Как пишет hromadske со ссылкой на собственный источник в ГУР, взрывы в Туле были плановой работой украинской разведки. Отмечается, что в российском городе поражения целей.
Напомним, недавно российские медиа сообщали об атаке беспилотника на Тамбовский пороховой завод. Отмечалось, что был атакован цех, на котором смешивают продукцию, в частности порох.
Кроме того, в России была атакована нефтебаза в Клинцах Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, к удару причастна Украина.
Издание NV ссылаясь на собственные источники отмечало, что атаку на нефтебазу и Тамбовский пороховой завод осуществило ГУР.