Операция ГУР: в Смоленской области РФ атаковали авиаремонтный завод, — СМИ

По данным источников журналистов, за атакой стоит Главное управление МО Украины. В Смоленской области есть и авиационный завод, который в октябре прошлого года атаковали дроны.

Авиаремонтный завод в Смоленской области РФ подвергся удару. На этом предприятии выпускают и ремонтируют вооружения, авиационную и военную технику. Об этом пишет "РКБ-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным источников журналистов, за атакой стоит Главное управление МО Украины. В Смоленской области также есть и авиационный завод. В октябре прошлого года его атаковали украинские дроны — еще одна операция ГУР.

Смоленский авиационный завод выпускает ракеты класса "воздух-земля" Х-59 в различной модификации, которыми россияне часто обстреливают Украину.

Удары по объектам РФ 21 января

Ночью 21 января атаке подвергся и завод "Щегловский вал" в Туле, на котором производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". По сообщениям журналистов, опять же, со ссылкой на анонимные источники, это была плановая работа ГУР.

Этой ночью в порту поселка Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар. По предварительной информации, там тоже действовали беспилотники — загорелся газовый терминал компании "Новатек".

Официальных сообщений об атаке на Ленинградскую область не было. Но местные жители слышали звуки беспилотников, за которыми последовало несколько взрывов.

Российские медиа сообщили об атаке беспилотников в трех областях. Минобороны РФ заявило, что один беспилотник сбили над Орловской областью, еще один над Тульской и четыре других — над Смоленской областью.

Напомним, что Донецк попал под обстрелы — оккупационные власти сообщили о погибших и раненых. Оккупационная администрация обвинила в обстрелах украинскую сторону. По словам главы администрации Дениса Пушилина, под атаку попал рынок в микрорайоне Текстильщик, где погибли по меньшей мере 13 человек и 10 получили ранения.

Также сообщалось, что, стремясь достичь "конкретных границ" к мартовским выборам президента в РФ, российские войска продвинулись к Ивановке и захватили Крахмальное в Харьковской области.