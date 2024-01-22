Новые удары по Туле и Петербургу могут вывести из строя системы ПВО РФ, — ISW

Войска РФ используют системы малой дальности, такие как "Панцирь", поэтому, вероятно, снова не смогут прикрыть все важные потенциальные цели.

Атака дронов на Ленинградскую и Тульскую области выявила уязвимости российской ПВО, а повторные удары способны вывести из строя российские системы ПВО малой дальности на ожидаемых маршрутах движения беспилотников. На это указали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 21 января.

В последние несколько дней, как отметили специалисты, Украина нанесла серию успешных ударов дронами по военным целям в Ленинградской и Тульской областях РФ. Эти атаки вновь доказали, что у оккупантов инфраструктура плохо прикрыта противовоздушной обороной, хотя каждый раз в России заявляют об "успешном отражении" нападений. Инсайдерские источники признали, что в регионах ПВО, скорее всего, "не создана для защиты от ударов с юга".

Аналитики считают, что системы ПВО на территории Ленинградской области, скорее всего, расположены для противодействия потенциальным ударам с северо-запада и запада. Долгое время Россия исторически выстраивала свою противовоздушную линию в этом районе для защиты от потенциальных атак НАТО. В ISW обратили внимание на то, что российские военные сейчас формируют средства так, чтобы расположить их вдоль границы со странами-членами Альянса.

Войска РФ используют системы малой дальности, такие как "Панцырь-С1", поэтому, вероятно, не смогут прикрыть все важные потенциальные цели. Это касается Ленинградской и другой областей. Для реализации защиты нужно усиливаться дополнительными системами.

"А продолжающиеся удары в глубоких тылах России могут таким образом усилить общее давление на российскую ПВО", — пришли к выводу аналитики.

Фото: Google Maps

Удар по нефтебазе в Петербурге

Украинские беспилотники в ночь на 18 января атаковали нефтебазу, которая расположена на территории в Ленинградской области России. Это крупнейший терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, его пропускная способность — до 12,5 млн тонн в год.

Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, 18 января заявил, что дроны, которые атаковали нефтебазу в Санкт-Петербурге, были украинского производства. Они преодолели 1250 км.

Напомним, 21 января эксперт рассказал новые подробности атаки беспилотников в Ленинградской области. Дроны атаковали объекты нефтяного терминала "Усть-Луга" компании "Новатэк".