Под "носом" у РФ: в День Соборности в Макеевке подняли украинский флаг (видео)

Российские военные в районе Донецка должны видеть украинский флаг, установленный в нескольких десятках метров от автодороги.

22 января, в День Соборности, партизаны из украинских сил сопротивления установили голубовато-желтый флаг в одном из микрорайонов Макеевки — города под Донецком, который уже 10 лет находится в российской оккупации. Флаг развевается над сопкой, с которой просматривается логистическая автодорога от областного центра в Россию. О праздновании Дня Соборности в оккупации рассказали активисты группы "Желтая лента" в Telegram-канале.

Партизаны опубликовали фотографии, снятые на сопке на выезде из Макеевки. На фотографиях — украинский флаг: его установили на видном месте, которое просматривается с автодороги.

Макеевка в День Соборности 22 января 2024 года Фото: Жовта стрічка Флаг в Макеевке в День Соборности 22 января 2024 года Фото: Жовта стрічка

В заметке указано, что точка установки — микрорайон "Солнечный", расположенный в восточной части Макеевки. Через микрорайон проходит дорога Т0507, которая направляется из Донецка в сторону Луганска и украинско-российской границы в Ростовской области РФ.

Местность в Макеевке, где установили украинский флаг Фото: Google Maps

Представители сил сопротивления также сняли короткое видео с места событий. Запись длится 10 секунд: оператор показывает панораму местности, видно сопки, дорогу, водоем, линию электропередач, немного снега и высохшую траву. По кадрам не понятно, когда именно сделана запись.

Кроме Макеевки, партизаны отметили День Соборности в Симферополе и Мелитополе — сделали фотографии с патриотическими надписями на фоне домов в оккупированных населенных пунктах.

Мелитополь в День Соборности 22 января 2024 года Фото: Жовта стрічка Симферополь в День Соборности 22 января 2024 года Фото: Жовта стрічка

Ситуация на Донбассе — детали

Отметим, Макеевка — город в Донецкой области, расположенный к северо-востоку от Донецка и к востоку от Авдеевки. Населенный пункт 10 лет находится в оккупации: от него до линии фронта — около 16 км.

Ближайшие бои — под Авдеевкой. Подразделения ВС РФ почти два года не могут продвинуться в данном направлении. Усиленная атака на данный населенный пункт началась осенью 2023 года. Продолжаются штурмовые действия на южном и северном флангах: враг пытается взять город в окружение. Боец ВСУ отметил, что ситуация на сегодня сложная: бывали атаки россиян, в которых участвовали 50 единиц техники и 500 солдат.

Напоминаем, 22 января стало известно об атаке БПЛА на российские базы в Макеевке: в сети опубликовали кадры пожара со столбом дыма. Аналитики Института изучения войны написали, что возможно продвижение российских оккупантов на восточной окраине города. Несколькими днями ранее говорилось о появлении врага в районе Степного - возле села на северном фланге.