Заняты другим: в РФ отложили утилизацию кораблей ВМС Украины в Крыму, — росСМИ

В Севастополе находится треть кораблей, которые Россия захватила во время аннексии 2014 года. Пока россияне их не будут уничтожать, потому что больше внимания решили уделить другим вопросам.

Российская оккупационная власть временно отложила утилизацию военных кораблей, которые ВС РФ захватили в Крыму в 2014 году. Среди судов, которые, вероятно, пока не будут резать на запчасти — БДК "Константин Ольшанский", два корвета, корабль управления и другие. О решении представителей оккупационных властей сообщило информационное агентство "РИА Новости" в Telegram-канале.

Журналисты росСМИ получили информацию от неназванного первоисточника в "силовых структурах Крыма" — имя не разглашается. Источник заявил, что находящиеся в Севастополе корабли, которые были захвачены у ВМС Украины в 2014 году, действительно планируют утилизировать. Названия объектов, которые могут порезать на части или разобрать, не перечисляются. Впрочем, упоминают, что РФ владеет следующими украденными судами: БДК "Константин Ольшанский", двумя корветами — "Тернополь" и "Луцк", а также кораблем управления "Славутич" — суммарно, речь идет об около 20 шт.

Собеседник журналистов также заявил: власти пока отложили утилизацию. Причина таких действий — необходимость приложить больше внимания к безопасности существующих российских кораблей.

"Сейчас процесс утилизации, по словам источника, для отдельных кораблей приостановлен из-за необходимости обеспечить безопасность российских кораблей".

Что планируют делать с кораблями ВМС Украины в Крыму Фото: Скриншот

События в Крыму — детали

Отметим, 18 января СМИ рассказывали, что на оккупированном полуострове начали резать украинские военные корабли. Российские власти на десятом году войны решили воспользоваться высококачественной сталью, а также оборудованием, которое украла у ВМС Украины во время аннексии в 2014 году. На фотографиях, сделанных в Инкермане российским изданием, увидели корвет "Луцк", тральщик "Черкассы". При этом официальных комментариев представителей власти не поступало. Тем временем журналисты-расследователи выяснили, что в Крыму уцелели 19 украинских кораблей. По состоянию на весну 2014 года их было 51 шт.

Ранее в СМИ сообщали о том, что россияне делают с отобранными судами. Например, летом 2023 года корвет "Тернополь" использовали во время военно-морских учений — попали по нему противокорабельной ракетой, чтобы затопить. В 2017 году также вспоминали БДК "Константин Ольшанский" — его разбирали как донора запасных частей.

Напоминаем, 7 января стало известно о возможном ударе ВСУ по аэродрому ВС РФ под Саками. Между тем генерал ВСУ отметил, что украинцам нужно еще больше дальнобойных ракет, чтобы достать до других объектов россиян, например, — до Крымского моста.