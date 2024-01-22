В РФ с начала войны более 200 раз поджигали военкоматы, — росСМИ

Российские журналисты пишут, что поджоги военкоматов в России происходят волнами и связаны с мобилизацией. Во многих случаях за незаконными действиями стоят женщины и пенсионеры.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ начали массово поджигать военкоматы. В частности, российские правоохранители зафиксировали 220 таких случаев. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, пишет The Moscow Times.

Только в 85% случаев правоохранители нашли поджигателей и установили 220 причастных к преступлениям людей. В частности, 15 из них оказались несовершеннолетними.

Также издание пишет, что за последние два года в РФ совершили 184 диверсии на железной дороге. Российские правоохранители обнаружили 141 человека, причастного к поджогам, из которых 59 — несовершеннолетние.

В России отмечают, что якобы для совершения диверсий подростков привлекают украинские спецслужбы. По мнению Станислава Колесника, речь идет о детях из бедных семей, которые "не имеют моральных устоев" и ради денег готовы выполнить любое задание.

Журналисты пишут, что поджоги военкоматов в России происходят волнами. Так, в сентябре 2022 года ряд поджогов происходил во время мобилизации на службу, а в прошлом году — на фоне принятия закона об электронных повестках и ужесточения наказания за неявку в военкомат.

Издание отмечает, что во многих случаях за незаконными действиями стоят женщины и пенсионеры. Также большая часть людей якобы делала это не по собственной воле. Некоторых россиян на такие действия побуждали мошенники, а кому-то угрожали расправой над близкими людьми.

Как писало летом прошлого года издание "Медиазона", по состоянию на конец июля российские суды вынесли 84 приговора за поджог военкоматов. Около половины дел квалифицировали, как терроризм. В 28 случаях обвиняемых признали виновными в уничтожении имущества, а в 9 — хулиганство. Лишь в нескольких делах злоумышленников признали виновными по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Напомним, в ноябре российские медиа писали, что в РФ на 6 лет посадили школьника, которого обвинили в попытке поджога двух военкоматов. В частности, парень признал свою вину и сказал, что бросил в здание бутылкой с зажигательной смесью. По его словам, сначала он поддерживал войну в Украине, однако вскоре изменил свое мнение.

Также сообщалось, что в Волоколамске поджечь военкомат пытался 35-летний гражданин Молдовы. Он также бросил в здание военкомата несколько бутылок с зажигательной смесью, однако они отлетели назад и упали под ноги мужчине.