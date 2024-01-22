В РФ с начала войны более 200 раз поджигали военкоматы, — росСМИ

Российские журналисты пишут, что поджоги военкоматов в России происходят волнами и связаны с мобилизацией. Во многих случаях за незаконными действиями стоят женщины и пенсионеры.

Related video

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ начали массово поджигать военкоматы. В частности, российские правоохранители зафиксировали 220 таких случаев. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, пишет The Moscow Times.

Только в 85% случаев правоохранители нашли поджигателей и установили 220 причастных к преступлениям людей. В частности, 15 из них оказались несовершеннолетними.

Также издание пишет, что за последние два года в РФ совершили 184 диверсии на железной дороге. Российские правоохранители обнаружили 141 человека, причастного к поджогам, из которых 59 — несовершеннолетние.

Важно

"Приказали выкурить босса": россиянка хотела поджечь военкомат в РФ из-за Украины (видео)

В России отмечают, что якобы для совершения диверсий подростков привлекают украинские спецслужбы. По мнению Станислава Колесника, речь идет о детях из бедных семей, которые "не имеют моральных устоев" и ради денег готовы выполнить любое задание.

Журналисты пишут, что поджоги военкоматов в России происходят волнами. Так, в сентябре 2022 года ряд поджогов происходил во время мобилизации на службу, а в прошлом году — на фоне принятия закона об электронных повестках и ужесточения наказания за неявку в военкомат.

Издание отмечает, что во многих случаях за незаконными действиями стоят женщины и пенсионеры. Также большая часть людей якобы делала это не по собственной воле. Некоторых россиян на такие действия побуждали мошенники, а кому-то угрожали расправой над близкими людьми.

Важно

В РФ мужчина и женщина пытались сжечь военкомат, бросив бутылки виски и кефира

Как писало летом прошлого года издание "Медиазона", по состоянию на конец июля российские суды вынесли 84 приговора за поджог военкоматов. Около половины дел квалифицировали, как терроризм. В 28 случаях обвиняемых признали виновными в уничтожении имущества, а в 9 — хулиганство. Лишь в нескольких делах злоумышленников признали виновными по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Напомним, в ноябре российские медиа писали, что в РФ на 6 лет посадили школьника, которого обвинили в попытке поджога двух военкоматов. В частности, парень признал свою вину и сказал, что бросил в здание бутылкой с зажигательной смесью. По его словам, сначала он поддерживал войну в Украине, однако вскоре изменил свое мнение.

Также сообщалось, что в Волоколамске поджечь военкомат пытался 35-летний гражданин Молдовы. Он также бросил в здание военкомата несколько бутылок с зажигательной смесью, однако они отлетели назад и упали под ноги мужчине.