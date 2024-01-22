В РФ від початку війни понад 200 разів підпалювали військкомати, — росЗМІ

Російські журналісти пишуть, що підпали військкоматів у Росії відбуваються хвилями та пов'язані з мобілізацією. У багатьох випадках за незаконними діями стоять жінки та пенсіонери.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у РФ почали масово підпалювати військкомати. Зокрема, російські правоохоронці зафіксували 220 таких випадків. Про це заявив заступник начальника Головного управління із забезпечення охорони громадського порядку МВС Росії Станіслав Колесник, пише The Moscow Times.

Лише у 85% випадків правоохоронці знайшли паліїв та встановили 220 причетних до злочинів людей. Зокрема, 15 з них виявилися неповнолітніми.

Також видання пише, що за останні два роки у РФ здійснили 184 диверсії на залізниці. Російські правоохоронці виявили 141 людину, яка причетна до підпалів, з яких 59 – неповнолітні.

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У Росії наголошують, що начебто для скоєння диверсій підлітків залучають українські спецслужби. На думку Станіслава Колесника, йдеться про дітей із бідних сімей, які "не мають моральних засад" та заради грошей готові виконати будь-яке завдання.

Журналісти пишуть, що підпали військкоматів у Росії відбуваються хвилями. Так, у вересні 2022 року низка підпалів відбувалася під час мобілізації на службу, а минулого року – на фоні ухвалення закону про електронні повістки та посилення покарання за неявку у військкомат.

Видання зазначає, що у багатьох випадках за незаконними діями стоять жінки та пенсіонери. Також більша частина людей начебто робила це не з власної волі. Деяких росіян на такі дії спонукали шахраї, а комусь погрожували розправою над близькими людьми.

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Як писало влітку минулого року видання "Медиазона", станом на кінець липня російські суди винесли 84 вироки за підпал військкоматів. Близько половини справ кваліфікували, як тероризм. У 28 випадках обвинувачених визнали винними у знищенні майна, а у 9 – хуліганство. Лише у декількох справах зловмисників визнали винними за статтею "замах на життя співробітника правоохоронних органів".

Нагадаємо, у листопаді російські медіа писали, що у РФ на 6 років ув’язнили школяра, якого звинуватили у спробі підпалу двох військкоматів. Зокрема, хлопець визнав свою вину та сказав, що кинув у будівлю пляшкою із запальною сумішшю. За його словами, спочатку він підтримував війну в Україні, однак невдовзі змінив свою думку.

Також повідомлялося, що у Волоколамську підпалити військкомат намагався 35-річний громадянин Молдови. Він також кинув у будівлю військкомату декілька пляшок із запальною сумішшю, однак вони відлетіли назад та впали під ноги чоловіку.