Мобилизация в Украине: лишат ли гражданства Украины уклонистов, скрывающихся за рубежом

По мнению бывшего судьи Конституционного суда Виктора Шишкина, бегство украинских мужчин за границу — это плохо, однако речь идет не о юридической, а общественной ответственности.

Бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин заявил, что военнообязанных мужчин, которые выехать за границу, не лишат украинского гражданства. Об этом он сообщил в интервью изданию hromadske.

"В соответствии со статьей 25 Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства. Он может изменить гражданство по собственному желанию", — сказал Виктор Шишкин.

Он отметил, что украинские мужчины сбежали за границу, и это плохо. Однако речь идет не о юридической, а общественной ответственности. Шишкин отметил, что Украина не имеет права лишать гражданства уклонистов, скрывающихся за рубежом.

"Поэтому разговоры об этом (лишение гражданства мужчин за рубежом, — ред.) — провокационные. Надо искать другие формы решения этой проблемы", — сообщил экс-судья Конституционного суда.

Может ли Украина просить другие государства отправлять мужчин призывного возраста домой

По словам Виктора Шишкина, Украина может ставить вопрос возвращения мужчин перед другими странами, поскольку украинцы проживают за рубежом на основании законодательства стран, в которых находятся. Поэтому если та или иная страна считает, что нет достаточно оснований для пребывания украинских мужчин на ее территории, она может пойти навстречу нашей стране.

"Здесь нет никакого нарушения прав, потому что Украина лишь ставит вопрос — она же не отправляет за границу спецподразделения для привоза украинских мужчин домой в наручниках", — добавил он.

Напомним, Государственная служба занятости может помогать украинским мужчинам в трудоустройстве в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Украине во время мобилизации определенные предприятия могут забронировать своих работников от призыва. Также существует категория мужчин, которая не может быть забронирована несмотря на работу в важной организации.